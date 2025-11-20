Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα: 33 νεκροί από το τελευταίο μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ

«Η κόρη μου με ρωτούσε όλη τη νύχτα: “Θα ξαναρχίσει ο πόλεμος;”. Πότε θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης;» δήλωσε 33χρονη Παλαιστίνια από την πόλη της Γάζας

Newsbomb

Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα: 33 νεκροί από το τελευταίο μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ

Παλαιστίνιοι ελέγχουν τα ερείπια κτιρίου έπειτα από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025. 

AP/Jehad Alshrafi
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τελευταίο μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη (19/11) έχει σκοτώσει 33 άτομα και τραυματίσει πολλά περισσότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιατρικών αξιωματούχων του παλαιστινιακού θύλακα την Πέμπτη (20/11). Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές κλιμακώσεις της βίας από την έναρξη της εκεχειρίας τον περασμένο μήνα.

Αξιωματούχοι του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις δήλωσαν ότι παρέλαβαν τις σορούς 17 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων πέντε γυναίκες και πέντε παιδιά, μετά από τέσσερις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που είχαν ως στόχο σκηνές που φιλοξενούσαν εκτοπισμένους. Στην πόλη της Γάζας, ιατρικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δύο αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν 16 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων επτά παιδιά και τρεις γυναίκες.

Israel Palestinians Gaza

Παλαιστίνιοι πενθούν τους νεκρούς του ισραηλινού πλήγματος, έξω από το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις της Γάζας, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025.

AP/Abdel Kareem Hana

Το Ισραήλ δήλωσε ότι εξαπέλυσε τις επιθέσεις μετά την επίθεση εναντίον των στρατιωτών του στη Χαν Γιούνις την Τετάρτη (19/11), αν και δεν αναφέρθηκαν θύματα. Η Χαμάς καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις ως «σοκαριστική σφαγή» και αρνήθηκε ότι πυροβόλησε εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων.

300 νεκροί από την έναρξη της εκεχειρίας

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα δήλωσαν ότι ένιωθαν σαν ο διετής πόλεμος να μην είχε σταματήσει ποτέ. Αξιωματούχοι στην περιοχή αναφέρουν ότι περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχειρίας.

«Η κόρη μου με ρωτούσε όλη τη νύχτα: “Θα ξαναρχίσει ο πόλεμος;” Κάθε φορά που προσπαθούμε να ανακτήσουμε την ελπίδα, οι βομβαρδισμοί ξαναρχίζουν. Πότε θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης;» δήλωσε η 33χρονη Λίνα Κουράζ από τη συνοικία Τούφα, ανατολικά της πόλης της Γάζας, στο πρακτορείο Agence France-Presse.

Israel Palestinians Gaza

Περισσότεροι από 300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχειρίας

AP/Jehad Alshrafi

Ο Μοχάμεντ Χαμντούνα, 36 ετών, ο οποίος εκτοπίστηκε από τη βόρεια Γάζα σε μια σκηνή στο αλ-Μαουάσι, είπε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. «Ο αριθμός των θυμάτων έχει μειωθεί, αλλά κάθε μέρα υπάρχουν μάρτυρες και βομβαρδισμοί. Ζούμε ακόμα σε σκηνές. Οι πόλεις είναι ερείπια, τα συνοριακά περάσματα είναι ακόμα κλειστά και εξακολουθούν να λείπουν όλα τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης», είπε.

Το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής καθ' όλη τη διάρκεια του διετούς πολέμου, καταδίκασε τις «βάρβαρες» ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, λέγοντας ότι αποτελούν «επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί να υπονομεύσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Τεράστιες προκλήσεις για το σχέδιο ειρήνης

Τη Δευτέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και μια πιθανή πορεία προς ένα κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις. Δεν είναι σαφές πώς θα αναγκαστεί η Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της, ποιος θα προμηθεύσει τις δυνάμεις της νέας ειρηνευτικής δύναμης και πώς θα φτάσει η «πλήρης βοήθεια» στη Γάζα χωρίς το Ισραήλ να άρει πολλές από τις τρέχουσες περιοριστικές διατάξεις που επιβάλλει στις ανθρωπιστικές προμήθειες.

Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά τις σορούς τριών ομήρων, ενώ οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις ελέγχουν περισσότερο από το 50% της Γάζας μετά την απόσυρση από ορισμένες θέσεις τους κατά τη στιγμή της κατάπαυσης του πυρός. Το έδαφος είναι πλέον χωρισμένο από την «κίτρινη γραμμή».

Israel Palestinians Gaza

Ένα αγόρι οδηγάει το ποδήλατό του δίπλα από ερείπια στην πόλη της Γάζας, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

AP/Jehad Alshrafi

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας έχει αναφερθεί σε περισσότερους από 300 θανάτους από την έναρξη της εκεχειρίας, κατά μέσο όρο περισσότερους από επτά την ημέρα. Κάθε πλευρά έχει κατηγορήσει την άλλη για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αύξηση της ροής βοήθειας προς τη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων, νεκρών ή ζωντανών, στο Ισραήλ.

Η νέα βία στη Γάζα συνέπεσε με μια σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο νότιο Λίβανο την Τετάρτη. Μια μέρα νωρίτερα, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε 13 άτομα στο παλαιστινιακό προσφυγικό στρατόπεδο Ein el-Hilweh, η πιο θανατηφόρα ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο από την κατάπαυση του πυρός στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ πριν από ένα χρόνο.

*Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32ΚΟΣΜΟΣ

Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα: 33 νεκροί από το τελευταίο μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ - 300 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την κατάπαυση του πυρός

17:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Ανδρουλακη: «Είπατε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση»

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική αλλαγή στην Ιταλία: Θα θεωρείται βιασμός κάθε μη συναινετική σεξουαλική πράξη

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Τι γράφουν για τους πυροβολισμούς στο Αγαθονήσι τα μέσα ενημέρωσης

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μία γυναίκα καταδίκασε μέσα από τον τάφο τον σύντροφό της που την πυρπόλησε

17:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκηνοθετήσατε την απόδραση του κ. Φραπέ»

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για υδροπονικό εργαστήρι κάνναβης - Είχαν κάνει το σπίτι... φυτώριο

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 28/11 έως 18/12

17:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου σε Διαμαντή Καραναστάση: «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω από το δηλητήριο»

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργα σιδηροδρομικά «ατυχήματα» συμβαίνουν στην Κεντρική Ευρώπη - Τέσσερα από τις 13 Οκτωβρίου

16:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ισπανία: Η Meta καταδικάστηκε για «αθέμιτο ανταγωνισμό» - Αποζημίωση 540 εκατ. ευρώ σε ΜΜΕ

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο «τραπέζι» συμφωνία Δύσης - Ιράν για τα πυρηνικά: Παρίσι και Τεχεράνη «κλείνουν το μάτι» για συνεννόηση

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση του 29χρονου το 2023 - «Θα μου σφάξει το παιδί μου»

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Ληστές άδειασαν αποθήκη στον Καυκανιά - Πήραν ακόμα και το... κρασί

16:44ΠΟΛΤΟΣ

Kimberly mania

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος το αυτοκίνητο με 210 χλμ/ώρα», αλλά τρίτο πρόσωπο, λέει ο δικηγόρος του

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας θα έχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 41 ημέρες

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στον πρεσβευτή της Πολωνίας στη Ρωσία - «Το χειρότερο περιστατικό εδώ και χρόνια»

16:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννης: Παρουσίασε πέντε άξονες για μια νέα κοινή κουλτούρα εθνικής ασφάλειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:30ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: 9χρονος ακρωτηριάστηκε στην τουαλέτα σχολείου από συμμαθητές του - 27 δικηγόροι τον εκπροσωπούν στη δίκη του

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση του 29χρονου το 2023 - «Θα μου σφάξει το παιδί μου»

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Συγκίνηση και δάκρυα στην πολιτική κηδεία του - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας, παππού Αλέκο», είπε ο Τσίπρας

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγαθονήσι: Προειδοποιητικές βολές κατά τουρκικού σκάφους από το Λιμενικό - Ψάρευε σε ελληνικά χωρικά ύδατα

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Ο Α/ΓΕΕΘΑ προειδοποιεί ότι οι πολίτες πρέπει να είναι έτοιμοι να «χάσουν τα παιδιά τους» σε πόλεμο με τη Ρωσία

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Τι γράφουν για τους πυροβολισμούς στο Αγαθονήσι τα μέσα ενημέρωσης

17:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου σε Διαμαντή Καραναστάση: «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω από το δηλητήριο»

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στον πρεσβευτή της Πολωνίας στη Ρωσία - «Το χειρότερο περιστατικό εδώ και χρόνια»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέσπασμα «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αντέχω άλλο την αδικία, θα με πεθάνετε!

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μία γυναίκα καταδίκασε μέσα από τον τάφο τον σύντροφό της που την πυρπόλησε

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

15:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δήμητρα Ματσούκα: «Πήρα το αμάξι γιατί έπρεπε να μετακινηθώ, δεν είχα άλλο τρόπο»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει» - Συγκλονιστική μαρτυρία Ισραηλινού ομήρου

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ζωή σε 7 τ.μ.: Ο δάσκαλος που επέλεξε ένα τροχόσπιτο για να ζει

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας θα έχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 41 ημέρες

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τεράστιο ιγκουάνα έκανε βόλτες στο κέντρο της πόλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ