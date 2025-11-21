Η μάσκα «Χάνιμπαλ Λέκτερ» που έχει… τρελάνει το NCAA – Πώς έμεινε ζωντανό το όνειρο του Τζέιμς Σκοτ

Για πολλά παιδιά, το Κολλέγιο δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό πέρασμα, αλλά ένα καταφύγιο.

Στους διαδρόμους των πανεπιστημίων, τα εργαστήρια, τα γήπεδα και τις βιβλιοθήκες, οι φοιτητές βρίσκουν συχνά το πρώτο περιβάλλον που τούς αντιμετωπίζει όχι ως παιδιά, αλλά ως ανθρώπους με δυνατότητες.

Τα όνειρα και οι φιλοδοξίες αναπτύσσονται και οι νεαροί είναι έτοιμοι να «ανοίξουν» τα φτερά τους, ώστε να «γράψουν» τη δική τους ιστορία. Αυτή ήταν η αφετηρία και για τον Τζέιμς Σκοτ, ο οποίος έλαβε υποτροφία από το Λούιβιλ και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μπάσκετ.

Ωστόσο, στη διαδρομή εμφανίζονται εμπόδια· την 8η Φεβρουαρίου, ο δευτεροετής φόργουορντ υπέστη σοβαρότατο τραυματισμό στο πρόσωπο, στη νίκη των Κάρντιναλς επί των Μαϊάμι Χάρικεϊνς.

Όταν «βούτηξε» στο παρκέ για μία χαμένη μπάλα, ένας αντίπαλος έπεσε άθελά του πάνω στο πρόσωπό του, προκαλώντας του πολλαπλούς τραυματισμούς και χτυπώντας τα μπροστινά του δόντια. Ο προπονητής του Λούιβιλ, Πατ Κέλσι, χαρακτήρισε τότε τον τραυματισμό ως «πολύ σοβαρό» και η σεζόν του Σκοτ έμοιαζε να «κρέμεται» από μία κλωστή.

Το Κολλέγιο, όμως, δεν άφησε την κατάσταση στην τύχη. Η λύση βρέθηκε στη J.B. Speed School of Engineering, όπου οι μηχανικοί, Σόφι Βέγκεναστ και Τζάστιν Γκίλχαμ, δημιούργησαν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες μία ειδική προστατευτική μάσκα.

Με 3D εκτύπωση και σκανάρισμα του κεφαλιού του Σκοτ, δημιούργησαν μία μάσκα που ταίριαξε ιδανικά στο πρόσωπό του και τού επέτρεπε να βλέπει, να αναπνέει, να μιλά κανονικά και φυσικά, να αγωνίζεται.

Η μάσκα μετετράπη τάχιστα στο… απόλυτο trend. Πολλοί φίλαθλοι τον συνέδεσαν χιουμοριστικά με τον Μπέιν και τον Χάνιμπαλ Λέκτερ, ενώ, η εικόνα στο παρκέ έγινε αμέσως viral. Παρ’ όλα αυτά, η μάσκα δεν είναι άφθαρτη. Σε ένα ματς, έσπασε στο ύψος της μύτης και έπρεπε να αντικατασταθεί. Το θετικό είναι πως ο Σκοτ έχει πάντα διαθέσιμες νέες, ώστε να μην χάσει ούτε ένα παιχνίδι.