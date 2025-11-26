Φον ντερ Λάιεν: Αν υπονομεύσουμε τα σύνορα «ανοίγουμε την πόρτα για περισσότερους πολέμους»

«Πιστεύω ότι τώρα έχουμε ένα σημείο εκκίνησης», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις διαπραγματευτικές προσπάθειες που γίνονται για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Newsbomb

Φον ντερ Λάιεν: Αν υπονομεύσουμε τα σύνορα «ανοίγουμε την πόρτα για περισσότερους πολέμους»

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλά κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα στη Σχολή Συνοριοφυλάκων κοντά στα σύνορα Λιθουανίας-Λευκορωσίας, κοντά στο χωριό Μεντινίνκαϊ, ανατολικά της πρωτεύουσας Βίλνιους, Λιθουανία, Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

"Αν σήμερα νομιμοποιήσουμε και επισημοποιήσουμε την υπονόμευση των συνόρων, ανοίγουμε την πόρτα για περισσότερους πολέμους αύριο", δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο με θέμα το προτεινόμενο σχέδιο για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία.

«Πιστεύω ότι τώρα έχουμε ένα σημείο εκκίνησης», είπε η Φον ντερ Λάιεν σχετικά με τις διαπραγματευτικές προσπάθειες που γίνονται για μια ειρηνευτική συμφωνία. Χαιρέτισε τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ και τόνισε ότι «είναι σημαντικό που ξεκινάει η διαπραγμάτευση πάνω σε ένα πραγματικό κείμενο». Πρόσθεσε, όμως, «ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε τις «βασικές αρχές» για την ΕΕ, καθώς συνεργάζεται με την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και το Συνασπισμό των Προθύμων για «μια πορεία προς τα εμπρός».

«Κανένας περιορισμός» στις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου

Όπως είπε, η πρώτη προτεραιότητα είναι ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να προσφέρει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και να διασφαλίζει πραγματική ασφάλεια για την Ουκρανία και την Ευρώπη. «Ως κυρίαρχο έθνος, δεν μπορεί να υπάρξει κανένας περιορισμός για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα μας αφήσει ευάλωτους σε μελλοντικές επιθέσεις και αυτό αφορά τόσο την αποτροπή όσο και την ασφάλεια της Ευρώπης. Η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε και πρόσθεσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται «ισχυρές, μακροπρόθεσμες και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας», ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου για την αποτροπή τυχόν μελλοντικών επιθέσεων από τη Ρωσία.

Δεύτερη προτεραιότητα για την Ευρώπη είναι η υπεράσπιση της κυριαρχίας της Ουκρανίας. Όπως είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής, «η νοοτροπία της Ρωσίας δεν έχει αλλάξει από την εποχή της Γιάλτας». Επομένως, τόνισε, «πρέπει να είμαστε σαφείς ότι δεν μπορεί να υπάρξει μονομερής διάσπαση ενός κυρίαρχου ευρωπαϊκού έθνους. Τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Αν σήμερα νομιμοποιήσουμε και επισημοποιήσουμε την υπονόμευση των συνόρων - ανοίγουμε τις πόρτες για περισσότερους πολέμους αύριο».

«Τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»

Συνεχίζοντας, η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Ουκρανία, ως κυρίαρχο κράτος, μπορεί να επιλέξει το δικό της μέλλον και έχει επιλέξει ένα ευρωπαϊκό πεπρωμένο. «Το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και «πρόκειται για ένα βασικό και ουσιαστικό μέρος οποιουδήποτε πλαισίου εγγύησης ασφάλειας», πρόσθεσε.

Τρίτη προτεραιότητα είναι η διασφάλιση των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας, προκειμένου να μπορεί να αμύνεται, είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής. «Δεν βλέπω ένα σενάριο στο οποίο οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν μόνοι τους τον λογαριασμό», δήλωσε, σημειώνοντας ότι «η Επιτροπή είναι έτοιμη να παρουσιάσει το νομικό κείμενο για τη χρήση των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ.

Τέταρτον, «όποιος και αν είναι ο σχεδιασμός μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συνθήκης, είναι σαφές ότι το μεγάλο μέρος της εφαρμογής της θα εξαρτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ» είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής, λέγοντας ότι «τίποτα δεν μπορεί να γίνει για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Τίποτα για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη. Τίποτα για το ΝΑΤΟ χωρίς το ΝΑΤΟ».

Τέλος, η Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην ανάγκη να επιστραφούν τα απαχθέντα παιδιά της Ουκρανίας από τη Ρωσία. «Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αγόρια και κορίτσια των οποίων η μοίρα είναι άγνωστη. Παγιδευμένα στη Ρωσία», είπε , τονίζοντας ότι η Ευρώπη δεν θα εγκαταλείψει την προσπάθεια να φέρει τα παιδιά αυτά πίσω στον τόπο τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:56ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ουρανοξύστης του Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 4 νεκροί, δεκάδες οι εγκλωβισμένοι - Σκηνές τρόμου και πανικού

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Live η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν είμαι παράδειγμα για κάποιες κυρίες;»

11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Πρώτη φορά στη χώρα μας έχουμε στρατηγική για το δημογραφικό

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ και στο Τραμ - Ποιες ώρες δεν θα λειτουργήσουν

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μόσχα την ερχόμενη εβδομάδα ο Γουίτκοφ για συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν για την Ουκρανία: Αν υπονομεύσουμε τα σύνορα σήμερα «ανοίγουμε την πόρτα για περισσότερους πολέμους αύριο»

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Γερμανός Σρέντερ «σφυρίζει» το μεγάλο ντέρμπι

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πήραν αυτοκίνητο για δοκιμαστική οδήγηση κι έγιναν ...καπνός - Συγκλονιστική κλοπή στη Θεσσαλονίκη

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 50χρονος σε εργατικό δυστύχημα στον ΗΣΑΠ Πειραιά - Στάση εργασίας ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ

11:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κλοπή στο νοσοκομείο Βόλου: Νεαροί αφαίρεσαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό από αποθήκη

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Φωτιά σε ουρανοξύστη - Δεκάδες οι εγκλωβισμένοι (video)

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στις ΗΠΑ: Πράκτορες της ΙCE συνέλαβαν συγγενή της εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο ανετράπη στη Βάρης - Κορωπίου - Αυξημένη κίνηση στο σημείο

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 33 νεκροί, ανυπολόγιστες ζημιές - Βίντεο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πρώτο γυναικείο ομοίωμα για τα crash-test πιάνει… δουλειά

10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Πότε κλαίει, πότε χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο, δεν έχουμε καταφέρει να της μιλήσουμε» λέει ο δικηγόρος της δολοφόνου

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ διαμένει στη πολυκατοικία που τοποθετήθηκαν γκαζάκια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα

09:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δραματικές εξελίξεις - Στο ψυχιατρείο από το σοκ ο σύζυγος της 46χρονης που δολοφόνησε τη μητέρα του

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 50χρονος σε εργατικό δυστύχημα στον ΗΣΑΠ Πειραιά - Στάση εργασίας ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ και στο Τραμ - Ποιες ώρες δεν θα λειτουργήσουν

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για τη Ferrari: «Δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου»

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Καλιφόρνια: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και την ξέθαψε για να βιάσει τη σορό

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adele: Πότε θα χτυπήσει την Αττική - «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη για τη δεύτερη φάση

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Φωτιά σε ουρανοξύστη - Δεκάδες οι εγκλωβισμένοι (video)

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Κεραμέως: Τέλος στους μνημονιακούς περιορισμούς - Αυξήσεις μισθών, σταθερότητα και ασφάλεια για τους εργαζομένους 

08:28ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το χαρτί στο αυτοκίνητό τους

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις Newsbomb για το έγκλημα στη Σαλαμίνα: «Ήταν σαν να είχε μπει ο δαίμονας μέσα της, είχε το βλέμμα της Πισπιρίγκου»

07:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Να προσέχετε τη νύφη μου» - Τα προφητικά λόγια της 75χρονης πριν τη δολοφονία

08:38LIFESTYLE

Τραγουδιστής υπέστη σεξουαλική παρενόχληση επί σκηνής - Θαυμάστρια του θώπευσε τον καβάλο - Βίντεο

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου: Είναι κατάμαυρο, πιθανόν «εξωγήινης» προέλευσης με τιμη πώλησης από 12 εκατ. - Ο τεχνίτης που το λάξεψε μιλά στο Newsbomb

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μόλις το είδα, το έβαλα στα πόδια...» - Όταν ο Αλέξης Τσίπρας είδε στα Εξάρχεια αφίσα του

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Σκυφτή και βλοσυρή η 46χρονη δολοφόνος της πεθεράς της στον Εισαγγελέα της Σαλαμίνας

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ