Bloomberg: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup, διεκδικώντας τα ηνία σε ένα από τα βασικά όργανα λήψης οικονομικών αποφάσεων της ΕΕ. Ο κ. Πιερρακάκης πρόκειται να κάνει την ανακοίνωση αργότερα σήμερα (28/11), πριν από την προθεσμία των Βρυξελλών στις 5 μ.μ., σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα σχέδιά του και αρνήθηκαν να κατονομαστούν.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών-μελών της νομισματικής ένωσης θα επιλέξουν τον διάδοχο του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Πασκάλ Ντόναχιου στην επόμενη μηνιαία συνεδρίαση στις 11 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Ο πρόεδρος του Eurogroup εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρα από την Ομάδα G7 έως τις συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο ρόλος του περιλαμβάνει επίσης τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών εντός της ευρωζώνης. Αρχικά σχεδιασμένο ως ένα άτυπο φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων, το Eurogroup μετατράπηκε σε μία από τις πιο νευραλγικές ομαδες της ευρωζώνης κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους.

Οι υπουργοί Οικονομικών πραγματοποίησαν πολλές, συχνά έντονες συναντήσεις, κλείνοντας συμφωνίες αργά το βράδυ για έκτακτες διασώσεις για πέντε χώρες, μια αναθεώρηση των τραπεζικών κανόνων της ΕE και δάνεια της τελευταίας στιγμής για να αποτρέψουν την Ελλάδα από τη χρεοκοπία και την κατάρρευση του ευρώ, σημειώνει το Bloomberg.

Αυτό καθιστά την επιδίωξη του Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup ιδιαίτερα συμβολική, προσθέτει. Η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει το καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που παράγουν πλεονάσματα στον προϋπολογισμό. Τον Νοέμβριο, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg ότι μια κορυφαία θέση στην ΕΕ για έναν από τους συμπατριώτες του θα «συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη θέση του μόνο για περίπου οκτώ μήνες, ο κ Πιερρακάκης, έχει κερδίσει τον σεβασμό των Ευρωπαίων συναδέλφων του. Πριν αναλάβει τα καθήκοντα του υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας, διετέλεσε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το 2019 έως το 2023, φέρνοντας εις πέρας μία σημαντική προσπάθεια ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με στόχο την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Έχει επίσης διατελέσει υπουργός Παιδείας, επιβλέποντας τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Το Eurogroup είχε μόλις τέσσερις επικεφαλής από τότε που ο ρόλος έγινε μόνιμος πριν από δύο δεκαετίες: τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ του Λουξεμβούργου από το 2005 έως το 2013, στη συνέχεια τον Γερούν Ντάισελμπλουμ της Ολλανδίας και τον Μάριο Σεντένο της Πορτογαλίας μέχρι το 2020. Και τέλος τον Ντόναχιου ο οποίος κατείχε τον ρόλο μέχρι νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

