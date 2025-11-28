Bloomberg: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα διεκδικήσει την προεδρία του Eurogroup, σύμφωνα με το Bloomberg. Θα ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία των 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες

Newsbomb

Bloomberg: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup
O Kυριάκος Πιερρακάκης
EUROKINISSI.
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup, διεκδικώντας τα ηνία σε ένα από τα βασικά όργανα λήψης οικονομικών αποφάσεων της ΕΕ. Ο κ. Πιερρακάκης πρόκειται να κάνει την ανακοίνωση αργότερα σήμερα (28/11), πριν από την προθεσμία των Βρυξελλών στις 5 μ.μ., σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα σχέδιά του και αρνήθηκαν να κατονομαστούν.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών-μελών της νομισματικής ένωσης θα επιλέξουν τον διάδοχο του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Πασκάλ Ντόναχιου στην επόμενη μηνιαία συνεδρίαση στις 11 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Ο πρόεδρος του Eurogroup εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρα από την Ομάδα G7 έως τις συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο ρόλος του περιλαμβάνει επίσης τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών εντός της ευρωζώνης. Αρχικά σχεδιασμένο ως ένα άτυπο φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων, το Eurogroup μετατράπηκε σε μία από τις πιο νευραλγικές ομαδες της ευρωζώνης κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους.

Οι υπουργοί Οικονομικών πραγματοποίησαν πολλές, συχνά έντονες συναντήσεις, κλείνοντας συμφωνίες αργά το βράδυ για έκτακτες διασώσεις για πέντε χώρες, μια αναθεώρηση των τραπεζικών κανόνων της ΕE και δάνεια της τελευταίας στιγμής για να αποτρέψουν την Ελλάδα από τη χρεοκοπία και την κατάρρευση του ευρώ, σημειώνει το Bloomberg.

Αυτό καθιστά την επιδίωξη του Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup ιδιαίτερα συμβολική, προσθέτει. Η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει το καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που παράγουν πλεονάσματα στον προϋπολογισμό. Τον Νοέμβριο, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg ότι μια κορυφαία θέση στην ΕΕ για έναν από τους συμπατριώτες του θα «συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη θέση του μόνο για περίπου οκτώ μήνες, ο κ Πιερρακάκης, έχει κερδίσει τον σεβασμό των Ευρωπαίων συναδέλφων του. Πριν αναλάβει τα καθήκοντα του υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας, διετέλεσε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το 2019 έως το 2023, φέρνοντας εις πέρας μία σημαντική προσπάθεια ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με στόχο την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Έχει επίσης διατελέσει υπουργός Παιδείας, επιβλέποντας τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Το Eurogroup είχε μόλις τέσσερις επικεφαλής από τότε που ο ρόλος έγινε μόνιμος πριν από δύο δεκαετίες: τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ του Λουξεμβούργου από το 2005 έως το 2013, στη συνέχεια τον Γερούν Ντάισελμπλουμ της Ολλανδίας και τον Μάριο Σεντένο της Πορτογαλίας μέχρι το 2020. Και τέλος τον Ντόναχιου ο οποίος κατείχε τον ρόλο μέχρι νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:39ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Zητά έρευνα για την «συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν 

14:33ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για τις καταιγίδες - Πού οφείλεται η ένταση των φαινομένων στην Αττική

14:33ΚΟΣΜΟΣ

LIVE η συμπροσευχή Πάπα και Οικουμενικού Πατριάρχη στη Νίκαια για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Νεροποντή και χαλάζι πλημμύρισαν μαγαζιά στην Μυτιλήνη

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι συνέλαβαν τον άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Πάπα Ιωάννη Παύλο πριν από την επίσκεψη του Λέοντα στη Νίκαια

14:14LIFESTYLE

Πασίγνωστος ηθοποιός με δική του εκπομπή στην ΕΡΤ

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρομπέρτα Μετσόλα συζητούν με νέους - Δείτε live

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 37χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με όπλο – Τον βρήκε μέσα στο ΙΧ του περαστικός

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικό σκάνδαλο στη Ρουμανία: Ο υπουργός Άμυνας παραιτήθηκε επειδή είπε ψέματα στο βιογραφικό του

14:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ με άρωμα γυναίκας στο ΟΠΑΠ Game Time

13:57ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Ισχυρές καταιγίδες την επόμενη ώρα σε Κυκλάδες και Μυτιλήνη

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας σε Μετρό και Τραμ το Σάββατο μεταξύ 10:00 και 14:00 - Αναστέλλεται η στάση το βράδυ

13:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

COSMOTE TV: Σαββατοκύριακο με τα ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, Ρόμα - Νάπολι και τον τελικό του Copa Libertadores

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιμράν Χαν: H oικογένειά του ζητά αποδείξεις ότι είναι ζωντανός - Οργιάζουν οι φήμες στο διαδίκτυο - «Βγάλτε τον από το κελί θανάτου»

13:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική: Πρόβλημα με το πλημμυρισμένο ΣΕΦ

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Κεραυνός έπεσε στο στρατόπεδο Μεσολογγίου - Προληπτικά στο νοσοκομείο τέσσερις στρατιώτες

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Δρόμοι-ποτάμια στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο

13:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο «Νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης» προβλέπει πότε η AI θα φέρει την κατάρρευση της κοινωνίας

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Με τις πλάτες της κουμπαριάς ο «Φραπές» έκλεινε ραντεβού με κρατικούς αξιωματούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

13:22ΕΛΛΑΔΑ

«Αθάνατος»: Αντήχησε η Κρήτη αποχαιρετώντας τον 19χρονο Ραφαήλ - Θρήνος και τιμές στην κηδεία του - «Σε ευχαριστώ γι' αυτές τις πέντε μέρες στη Ρόδο», είπε ο πατέρας του

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Δεν σκότωσα εγώ την πεθερά μου» - Ανατρέπει τα πάντα στην απολογία της η 46χρονη

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στο Μενίδι: 14χρονη Αλβανίδα Ρομά πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα με έμβρυο σε σακούλα - Κατήγγειλε ότι την ξυλοκόπησε η μητέρα της και απέβαλε

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια από τη Συρία δολοφόνησαν και πέταξαν σε βάλτο την αδελφή τους επειδή «αμαύρωσε την τιμή τους»!

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Κεραυνός έπεσε στο στρατόπεδο Μεσολογγίου - Προληπτικά στο νοσοκομείο τέσσερις στρατιώτες

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σφοδρή χαλαζόπτωση σε Κεφαλονιά, Μονεμβασιά και Ερμιόνη - Απίστευτες εικόνες

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Τούνη: «Λύγισε» έξω από το δικαστήριο - «Το περιμένω οκτώ χρόνια, το χρειάζεται η ψυχή μου»

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας σε Μετρό και Τραμ το Σάββατο μεταξύ 10:00 και 14:00 - Αναστέλλεται η στάση το βράδυ

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 37χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με όπλο – Τον βρήκε μέσα στο ΙΧ του περαστικός

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Τόκα: Η κόρη του Μάριου Τόκα παρεμβαίνει για την επίμαχη περιοδεία με έργα του Μάνου Χατζιδάκι

09:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τη Βόρεια Αφρική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι συνέλαβαν τον άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Πάπα Ιωάννη Παύλο πριν από την επίσκεψη του Λέοντα στη Νίκαια

07:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι ώρα θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Αττική - Ποτάμια οι δρόμοι, κλειστά σχολεία

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Οργή και θρήνος στο Χονγκ Κονγκ: Toυλάχιστον 128 οι νεκροί της πυρκαγιάς - Η εγκληματική αμέλεια της εταιρείας συντήρησης

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιμράν Χαν: H oικογένειά του ζητά αποδείξεις ότι είναι ζωντανός - Οργιάζουν οι φήμες στο διαδίκτυο - «Βγάλτε τον από το κελί θανάτου»

12:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βίντεο της Φίνος Φιλμ για την Black Friday: Το «πάω για κάτι ψώνια και θα γυρίσω» και άλλες ατάκες

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Μπομπ Ρος: Ρεκόρ για τον τηλεοπτικό ζωγράφο - Πίνακάς του ξεπέρασε το $1,5 εκατ. σε δημοπρασία

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Τυμπάκι για τον 19χρονο Ραφαήλ: «Ήθελε να γίνει αξιωματικός, του άρεσε πολύ» - Αυτή την ώρα η κηδεία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ