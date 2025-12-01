Έλληνες χόρεψαν συρτάκι στην Αγία Σοφία - «Πρόκληση και προσβολή» βλέπουν οι Τούρκοι

Ομάδα Ελλήνων βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και χόρεψαν συρτάκι υπό τους ήχους του Στράτου Διονυσίου μπροστά από την Αγία Σοφία.

Έξι συνολικά Έλληνες, τρεις γυναίκες και ακόμη τρεις άνδρες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία κάτω από την Αγία Σοφία και χόρεψαν με περηφάνεια το «Τ’ άγια χώματα της πόλης» του Στράτου Διονύσιου, έναν ύμνο για την Κωνσταντινούπολη και για τους Έλληνες που μεγάλωσαν και έζησαν εκεί.

Μάλιστα δημοσίευσαν το σχετικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα «Η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου χορεύει στα άγια χώματα της πόλης..! Γρηγόρης Πετρόπουλος και Δημήτρης Πετρόπουλος».

Ωστόσο, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πρόκληση και προσβολή του ιερού μνημείου το οποίο από το 2020 έχει μετατραπεί σε τέμενος. Μάλιστα, αρκετά ΜΜΕ ανέφεραν πως το βίντεο πρόκειται για προϊόν AI ζητώντας περισσότερη επιτήρηση του χώρου ώστε να μην καταγραφούν στο μέλλον παρόμοια περιστατικά.