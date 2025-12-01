Σάλος στη Νότια Κορέα: Χάκαραν χιλιάδες κάμερες ασφαλείας για υλικό «ερωτικής εκμετάλλευσης»

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Νότια Κορέα με την κατηγορία ότι χάκαραν περισσότερες από 120.000 κάμερες σε σπίτια και επιχειρήσεις και χρησιμοποίησαν το υλικό για να δημιουργήσουν πορνογραφικό υλικό για έναν ιστότοπο στο εξωτερικό.

Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν τις συλλήψεις την Κυριακή (30/11), αναφέροντας ότι οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τις ευπάθειες των καμερών IP (Internet Protocol), όπως τους απλούς κωδικούς πρόσβασης.

Οι κάμερες IP, γνωστές και ως κάμερες οικιακής χρήσης, αποτελούν μια φθηνότερη λύση σε σχέση με τις κάμερες CCTV (κλειστού κυκλώματος), συνδέονται με το ίντερνετ και συχνά εγκαθίστανται για λόγους ασφαλείας ή για την παρακολούθηση των παιδιών και των κατοικίδιων ζώων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάμερες που παραβιάστηκαν στη χώρα βρίσκονταν σε ιδιωτικές κατοικίες, αίθουσες καραόκε, ένα στούντιο πιλάτες και μια γυναικολογική κλινική.

Μια δήλωση που εξέδωσε η Αστυνομία της Νότιας Κορέας αποκάλυψε ότι οι τέσσερις ύποπτοι δρούσαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και δεν συνεργάστηκαν μεταξύ τους.

Ένας από τους υπόπτους κατηγορείται ότι παραβίασε 63.000 κάμερες και παρήγαγε 545 βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου, τα οποία στη συνέχεια πούλησε για 35 εκατομμύρια γουόν (10.518 ευρώ) σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία.

Ένας άλλος φέρεται να χάκαρε 70.000 κάμερες και να πούλησε 648 βίντεο αξίας 18 εκατομμυρίων γουόν.

Οι δύο ύποπτοι ήταν υπεύθυνοι για περίπου το 62% των βίντεο που δημοσιεύτηκαν το περασμένο έτος σε έναν ιστότοπο που διανέμει παράνομα υλικό από παραβιάσεις καμερών IP.

Συνελήφθησαν τρεις «καταναλωτές» του περιεχομένου

Η αστυνομία προχωρά τώρα στο κλείσιμο και τον αποκλεισμό του ιστότοπου και συνεργάζεται με ξένες υπηρεσίες για τον εντοπισμό του διαχειριστή του. Έχει επίσης συλλάβει τρία άτομα που είναι ύποπτα ότι αγόρασαν και είδαν υλικό μέσω του ιστότοπου.

«Η παραβίαση IP καμερών και η παράνομη βιντεοσκόπηση προκαλούν μεγάλο πόνο στα θύματα και, ως εκ τούτου, αποτελούν σοβαρά αδικήματα. Θα τα εξαλείψουμε μέσω εντατικών ερευνών», δήλωσε ο Park Woo-hyun, επικεφαλής των ερευνών στον κυβερνοχώρο της Αστυνομίας της Νότιας Κορέας.

Οι αρχές επισκέφθηκαν προσωπικά ή ειδοποίησαν τα θύματα σε 58 τοποθεσίες, ενημερώνοντάς τα για το περιστατικό και παρέχοντάς τους οδηγίες για την αλλαγή των κωδικών πρόσβασης.

Οι αρχές βοήθησαν επίσης τα θύματα να διαγράψουν και να αποκλείσουν το περιεχόμενο και προσπαθούν να εντοπίσουν άλλα άτομα που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί.

«Πάνω απ' όλα, είναι ζωτικής σημασίας και αποτελεσματικό για τους χρήστες που έχουν εγκαταστήσει κάμερες IP σε σπίτια ή επαγγελματικούς χώρους να παραμένουν σε εγρήγορση και να αλλάζουν άμεσα και τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης», ανέφερε η Αστυνομία της Νότιας Κορέας στην ανακοίνωσή της.

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης