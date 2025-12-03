Γιατί οι Αμερικανοί πάχυναν ξαφνικά τη δεκαετία του 1980;

Μια σειρά από αλλαγές τη δεκαετία του 1980 - υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, μεγαλύτερες μερίδες και λιγότερη κίνηση - δημιούργησαν την τέλεια καταιγίδα της παχυσαρκίας.

Newsbomb

Γιατί οι Αμερικανοί πάχυναν ξαφνικά τη δεκαετία του 1980;
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για χρόνια η δημόσια συζήτηση αναζητά ενόχους: τα σπορέλαια, τη ζάχαρη, το fast food, τις κυβερνητικές οδηγίες, ακόμη και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ πιο σύνθετη.

Κανένας μεμονωμένος παράγοντας δεν εξηγεί την απότομη αύξηση της παχυσαρκίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ήταν μια σπάνια σύμπτωση εξελίξεων που άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν και έτρωγαν οι Αμερικανοί.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Η πόρτα της κυβέρνησης είναι ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες»

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι απειλές του Πούτιν στην Ευρώπη: «Ο πόλεμος θα τελείωνε τόσο γρήγορα που δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευθούμε» - Σήμερα η Σύνοδος των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι για το σκάνδαλο στην καρδιά της ΕΕ - Δεν είναι ύποπτη διαφυγής

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο στη Λούτσα: Θετικός και στην κοκαΐνη ο 29χρονος

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Αμερικανοί πάχυναν ξαφνικά τη δεκαετία του 1980;

09:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Adolescence: Ο σκηνοθέτης της σειράς – φαινόμενο του Netflix μίλησε για το μέλλον της και ήταν ξεκάθαρος

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέος κινητήρας από την BYD με σχεδίαση… Porsche

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για 24χρονη στη Θεσσαλονίκη: Προσφέρθηκε να την επιστρέψει σπίτι και αποπειράθηκε να τη βιάσει

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου διαβόητο παιδόφιλο μέσα στις φυλακές - Παρίστανε τον φύλακα σε σχολείο

09:26ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέρασαν από το Σαν Φρανσίσκο και έγραψαν ιστορία οι Θάντερ - Αποτελέσματα και highlights

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης «γονατίζει» το εμπόριο: Ξεμένουμε από «φλασάκια» και σκληρούς δίσκους, στα ύψη οι τιμές των smartphone

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Πώς καταλήξαμε να τρώμε αστακό: Η απρόσμενη ιστορία ενός πρώην φαγητού «των φτωχών»

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε καταυλισμούς Ρομά της Αττικής για σπείρα διαρρήξεων

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στον «χορό» των μπλόκων και οι αγρότες της δυτικής Ελλάδας– Πού θα στηθούν

09:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ρακούν «διέρρηξε» κάβα και λιποθύμησε στο πάτωμα του μπάνιου... μεθυσμένο - Δείτε φωτογραφία

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

08:40TRAVEL

Ανερχόμενος τουριστικός προορισμός τα Ιωάννινα και η Ήπειρος

08:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Αποφασίζει για 3+1» ο Μπενίτεθ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν θέλω Σομαλούς στις ΗΠΑ - «Λάθος να συνεχίσουμε να παίρνουμε σκουπίδια»

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βιέννη: Έκαψαν ζωντανό τον φοιτητή γιο του αντιδημάρχου του Χάρκοβο - Άδειασαν τους λογαριασμούς του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βιέννη: Έκαψαν ζωντανό τον φοιτητή γιο του αντιδημάρχου του Χάρκοβο - Άδειασαν τους λογαριασμούς του

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου διαβόητο παιδόφιλο μέσα στις φυλακές - Παρίστανε τον φύλακα σε σχολείο

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης «γονατίζει» το εμπόριο: Ξεμένουμε από «φλασάκια» και σκληρούς δίσκους, στα ύψη οι τιμές των smartphone

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πάνω από 3.500 τρακτέρ στα μπλόκα σε Νίκαια και Ε65 – Αποκλείστηκαν τελωνεία, ακολουθούν λιμάνια και αεροδρόμια

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία - σύμβολο της φονικής πυρκαγιάς στο Χονγκ Κονγκ - Ο σπαραγμός του 71χρονου συνταξιούχου για την αγαπημένη του

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο στη Λούτσα: Θετικός και στην κοκαΐνη ο 29χρονος

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε καταυλισμούς Ρομά της Αττικής για σπείρα διαρρήξεων

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο και τη σύλληψη Μογκερίνι – Από την κορυφή της διπλωματικής σκηνής, στο κρατητήριο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαχεία, Τζόκερ και μυστηριώδης τύχη... βουνό για «Χασάπη», Σεμερτζίδου και δεκάδες αγρότες

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για 24χρονη στη Θεσσαλονίκη: Προσφέρθηκε να την επιστρέψει σπίτι και αποπειράθηκε να τη βιάσει

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ώρα του Τσίπρα: Σήμερα η παρουσίαση της «Ιθάκης» - Τι θα πει και τι... δεν θα πει

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Τσιάρας και ο μουντζούρης, η σύγκριση Τσίπρα - Πιερρακάκη, Τσίπρας στο Παλλάς, τα νεύρα του Ανδρουλάκη, βροχή οι ερωτήσεις στη Eurobank, Παπασταύρου και πάλι στις ΗΠΑ, ξεκάθαρο μήνυμα της Motor Oil και οι συγχωνεύσεις που έρχονται στην πληροφορική

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ολικό «λίφτινγκ» για διαθήκες, εξ αδιαιρέτου και χρέη - Οι βασικές αλλαγές

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ