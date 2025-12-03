Ρωσία: Ντελιβεράς κλωτσάει ανυποψίαστη γιαγιά στο πρόσωπο - Βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό κατέγραψαν κάμερες κλειστού κυκλώματος στο Νοβοσιμπίρισκ της Ρωσίας.

Μία ηλικιωμένη φαίνεται να περπατάει αμέριμνη σε έναν δρόμο με καταστήματα, όταν εμφανίζεται πίσω της ένας διανομέας φαγητού, ο οποίος έχει την τσάντα στην πλάτη του.

Φαίνεται σε κάποιο σημείο να την πλησιάζει περπατώντας παράλληλα, πριν σηκώσει αιφνιδιαστικά το πόδι του και την κλωτσήσει στο πρόσωπο, ρίχνοντάς την κάτω,

Στη συνέχεια, ο νεαρός συνεχίζει ατάραχος την πορεία του.

Το βίντεο εστάλη στην αστυνομία και ο νεαρός όχι μόνο απολύθηκε, αλλά συνελήφθη για την επίθεση.

Σύμφωνα με δηλώσεις αστυνομικών στο TASS ο άνδρας δεν αποκλείεται να πάσχει από ψυχική νόσο.