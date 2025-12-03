Υεμένη: Απελευθερώθηκαν μετά από σχεδόν πέντε μήνες οι ναυτικοί του Eternity C

Οι Χούθι απελευθέρωσαν τους ναυτικούς του φορτηγού πλοίου Eternity C, το οποίο είχε βυθιστεί τον Ιούλιο στην Ερυθρά Θάλασσα εξαιτίας επίθεσης που δέχθηκε από τους Υεμενίτες αντάρτες, σύμφωνα με το δίκτυο Al-Masirah.

Όπως μετέδωσε την Τετάρτη (03/12) το προσκείμενο στους Χούθι τηλεοπτικό δίκτυο, οι ναυτικοί μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από τη Σαναά στη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν.

«Το πλήρωμα του πλοίου Eternity C απελευθερώθηκε χάρη στη μεσολάβηση του Ομάν και ένα αεροπλάνο τους μεταφέρει αυτήν τη στιγμή από τη Σαναά στη Μουσκάτ», ανέφερε νωρίτερα το ρεπορτάζ του Al-Masirah.

new footage from the Yemeni naval forces shows the sinking of the Eternity C. https://t.co/dSuY0n8C6I pic.twitter.com/Qv6UW7GV5C — barry with the NED (@bonzerbarry) July 9, 2025

Το υπουργείο Εξωτερικών των Φιλιππίνων είχε προαναγγείλει την Τρίτη (02/12) την επικείμενη απελευθέρωση των εννέα φιλιππινέζων ναυτικών, ευχαριστώντας την κυβέρνηση του Ομάν για τις διαμεσολαβητικές του προσπάθειες.

