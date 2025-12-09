Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα - Δίνει μάχη για τη ζωή της - Η ανακοίνωση των καλλιστείων

Ανησυχητικά είναι τα νεότερα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Μις Τζαμάικα, Γκαμπριέλ Χένρι, τα οποία έδωσαν στη δημοσιότητα οι διοργανωτές των καλλιστείων Miss Universe (MUO).

Η Χένρι δίνει μάχη για τη ζωή της, μετά τον σοβαρό τραυματισμό της, όταν έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της προκριματικής βραδιάς του διαγωνισμού, στις 19 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση, που εκδόθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, η Δρ. Χένρι υπέστη ενδοκρανιακή αιμορραγία με απώλεια συνείδησης, καθώς και κάταγμα και θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο, μεταξύ άλλων σοβαρών τραυματισμών.

Η τραυματίας διακομίστηκε άμεσα σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Μπανγκόκ, όπου παραμένει νοσηλευόμενη σε κρίσιμη κατάσταση υπό συνεχή παρακολούθηση, απαιτώντας 24ωρη εξειδικευμένη φροντίδα.

Αναμένεται ότι η Δρ. Χένρι θα επιστρέψει στην Τζαμάικα τις επόμενες ημέρες, συνοδευόμενη από πλήρη ιατρική ομάδα, για να μεταφερθεί απευθείας σε νοσοκομείο, όπου θα συνεχιστεί η θεραπεία και η αποκατάστασή της.

Οι διοργανωτές της MUO κάλυψαν όλα τα έξοδα νοσηλείας, ιατρικής φροντίδας και αποκατάστασης στην Ταϊλάνδη, ενώ ανέλαβαν επίσης το κόστος διαμονής της μητέρας και της αδελφής της κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό.

