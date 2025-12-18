Άγρια επεισόδια στην Ιερουσαλήμ: Οδομαχίες και δέκα αστυνομικοί τραυματίες για μια κλήση.. πάρκινγκ

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με ρίψη πετρών, φθορές σε περιουσίες και ανατροπή αυτοκινήτου.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Εκτεταμένα επεισόδια στην Ιερουσαλήμ, κατά αστυνομικών, με αφορμή ένα πρόστιμο για παράνομο πάρκινγκ

Δέκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν στην Ιερουσαλήμ, όταν μια διαδικασία ρουτίνας για την επιβολή προστίμων για παράνομη στάθμευση εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια με τη συμμετοχή μελών της υπερορθόδοξης κοινότητας, αποδεικνύοντας ότι ... τίποτε δεν είναι ρουτίνα στην Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με πετροβολισμό, φθορές και ακόμη και μια ανατροπή αυτοκινήτου.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να βεβαιώσουν πρόστιμο για παράνομη στάθμευση. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν - όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης– νεαροί υπερορθόδοξοι εβραίοι που φέρονται να είχαν αποφύγει τη στρατιωτική θητεία.

Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους προσαγάγουν και να τους παραδώσουν στη Στρατιωτική Αστυνομία, παρευρισκόμενοι αντέδρασαν βίαια. Ακολούθησαν επιθέσεις με πέτρες, ανατροπή οχήματος, βανδαλισμοί σε περιπολικό και ρίψη κάδων απορριμμάτων κατά των δυνάμεων ασφαλείας.

Ενισχύσεις, συλλήψεις και χρήση κρότου-λάμψης

Στο σημείο κλήθηκαν ενισχύσεις της Αστυνομίας και της Συνοριακής Αστυνομίας, οι οποίες επίσης δέχθηκαν επιθέσεις. Η Αστυνομική Διεύθυνση Ιερουσαλήμ ενέκρινε τη χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για τη διάλυση του πλήθους. Πλάνα από το σημείο δείχνουν αστυνομικούς να προσπαθούν να απομακρύνουν όχημα που είχε περικυκλωθεί από όχλο. Συνολικά, τέσσερα άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για συμμετοχή στα επεισόδια.

Σκληρές δηλώσεις και πολιτική αντιπαράθεση

Ο αρχηγός της αστυνομίας, στρατηγός Κόμπι Σαμπτάι, δήλωσε ότι αντιμετωπίζει «με απόλυτη σοβαρότητα την επίθεση κατά αστυνομικών και επιθεωρητών από άνομους ταραχοποιούς», προσθέτοντας πως «θα λογοδοτήσουν». Η Αστυνομία του Ισραήλ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αποκατάστασης της τάξης συνεχίζονται και προειδοποίησε για νομικές συνέπειες.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, καταδίκασε τα επεισόδια, λέγοντας ότι «η επίθεση κατά αστυνομικών από πολίτες που παρανομούν είναι κόκκινη γραμμή», ενώ εξέφρασε τη στήριξή του στους αστυνομικούς «που εργάζονται μέρα και νύχτα για τη δημόσια τάξη». Από την αντιπολίτευση, ο Γιάιρ Λαπίντ χαρακτήρισε τις συγκρούσεις «ταραχές από λιποτάκτες» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για «κατάρρευση των θεσμών», υποστηρίζοντας ότι ενθαρρύνει την αποφυγή στράτευσης σε ιστορική κλίμακα.

Ο βουλευτής Γκιλάντ Καρίβ τόνισε ότι η αντιμετώπιση των επεισοδίων αποτελεί ευθύνη της αστυνομίας, σημειώνοντας πως μια «βίαιη μειοψηφία» ενθαρρύνεται από κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αποφυγή στράτευσης.

Υπενθυμίζεται ότι στο Ισραήλ, μεγάλος αριθμός υπερορθόδοξων Εβραίων (Χαρεντί) εξαιρείται από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, βάσει ειδικού καθεστώτος που ισχύει εδώ και δεκαετίες. Η εξαίρεση αφορά κυρίως όσους δηλώνουν ότι σπουδάζουν πλήρως σε θρησκευτικές σχολές (γιεσιβότ) και έχει αποτελέσει επανειλημμένα αντικείμενο πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης. Τα τελευταία χρόνια, η αυστηροποίηση των ελέγχων και οι προσπάθειες περιορισμού της αποφυγής στράτευσης έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κόλπους της υπερορθόδοξης κοινότητας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αστυνομικών ελέγχων ή συλλήψεων.

