Βίντεο: Η στιγμή που τεράστιο κύμα «καταπίνει» τουρίστρια που ποζάρει στα βράχια για φωτογραφία

Την ζωή της κορώνα γράμματα για μία φωτογραφία έπαιξε μία Κινέζα τουρίστρια στην Αίγυπτο, όταν ένα τεράστιο κύμα τη χτύπησε ξαφνικά.

Το βίντεο δείχνει τη γυναίκα, να κάθεται σε έναν βράχο, χωρίς να έχει αντιληφθεί τον όγκο νερού που υψωνόταν, σκάει πάνω της και την παρασύρει στη θάλασσα.

Για καλή της τύχη επέστρεψε στην ακτή κρατώντας ένα σχοινί ασφαλείας, που συνήθως δεν υπάρχει στο σημείο. Υπέστη πολλαπλές εκδορές, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί σοβαρά, ενώ αργότερα σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους είπε ότι στο μέλλον θα είναι πιο προσεκτική.

Δείτε τη στιγμή που τη χτυπάει το κύμα

? A monster wave wipes out a woman who was posing on a cliff. https://t.co/Nn3iDCjOmQ



?: newsX pic.twitter.com/krtEG3lvmX — TMZ (@TMZ) December 22, 2025

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Matrouh Eye, ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο σημείο θέας στην πόλη Mersa Matruh στις μεσογειακές ακτές της Αιγύπτου.

Γνωστή για τους εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς και τα δυνατά κύματα, η περιοχή προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν εντυπωσιακές φωτογραφίες δίπλα στη θάλασσα, μπλέκοντας ωστόσο συχνά σε επικίνδυνες καταστάσεις, καθώς τα κύματα μπορούν να σκάσουν απροσδόκητα στα βράχια.