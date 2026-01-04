Λετονία: Ζημιά σε οπτικό καλώδιο στη Βαλτική Θάλασσα - Υπό διερεύνηση το συμβάν

Οπτικό καλώδιο που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία υπέστη ζημιά στη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσε η πρωθυπουργός της Λετονίας, Εβίκα Σίλινα, προσθέτοντας ότι οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Το καλώδιο συνδέει τη Λιθουανία με τη Λετονία και, σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας, δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε το συμβάν.

Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής μετά από μια σειρά διακοπών σε καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και αγωγούς φυσικού αερίου από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022. Η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει την παρουσία της με φρεγάτες, αεροσκάφη και ναυτικά drones.

Το τελευταίο περιστατικό δημοσιοποιήθηκε πέντε ημέρες αφότου η φινλανδική αστυνομία κατέσχεσε φορτηγό πλοίο που κατευθυνόταν από τη Ρωσία προς το Ισραήλ, με την υποψία ότι προκάλεσε δολιοφθορά σε υποθαλάσσιο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που εκτείνεται από το Ελσίνκι, μέσω του Κόλπου της Φινλανδίας, έως την Εσθονία.