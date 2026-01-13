Αυστραλία: Το μαζικό μποϊκοτάζ ακύρωσε το φεστιβάλ Βιβλίου

180 συγγραφείς ανακοίνωσαν ότι μποϊκοτάρουν το φεστιβάλ, ενώ η διευθύντριά του παραιτήθηκε

Αυστραλία: Το μαζικό μποϊκοτάζ ακύρωσε το φεστιβάλ Βιβλίου
Ένα από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ Βιβλίου της Αυστραλίας ακυρώθηκε σήμερα, αφού 180 συγγραφείς ανακοίνωσαν ότι το μποϊκοτάρουν και η διευθύντριά του δήλωσε ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στη φίμωση μίας Παλαιστίνιας συγγραφέα, μετά την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ με 15 νεκρούς στη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα τον Δεκέμβριο.

Η Λουίζ Άντλερ, διευθύντρια του Φεστιβάλ, εβραία και κόρη επιζώντων του Ολοκαυτώματος, δήλωσε σήμερα ότι αποχωρεί από τη θέση της στην Εβδομάδα Συγγραφέων της Αδελαΐδας, μετά την απόφαση του Φεστιβάλ να ανακαλέσει την πρόσκληση που είχε απευθύνει στην Αυστραλοπαλαιστίνια συγγραφέα Ράντα Άμπντελ- Φάταχ.

Η συγγραφέας και ακαδημαϊκός Άμπντελ Φάταχ κατήγγειλε την απόφαση να αποκλειστεί από το Φεστιβάλ «κατάφωρη και επονείδιστη πράξη αντιπαλαιστινιακού ρατσισμού και λογοκρισίας».

Η οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ της Αδελαΐδας είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα την απόφασή του να ανακαλέσει την πρόσκληση της Άμπντελ Φάταχ με την αιτιολογία ότι η πολιτιστική ευαισθησία δεν θα επέτρεπε να εμφανιστεί στο φεστιβάλ «τόσο σύντομα μετά το Μπόνταϊ».

Σήμερα εξήγησε ότι έλαβε την απόφαση αυτή «από σεβασμό προς μια κοινότητα που νιώθει πόνο λόγω ενός συγκλονιστικού συμβάντος». Ωστόσο αναγνώρισε ότι «η απόφαση αυτή προκάλεσε μεγαλύτερο διχασμό και γι’ αυτό εκφράζουμε την ειλικρινή μας συγγνώμη».

Το Φεστιβάλ δεν θα πραγματοποιηθεί και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής θα παραιτηθούν, κατέληξε.

Μεταξύ των συγγραφέων και προσωπικοτήτων που είχαν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ της Αδελαΐδας ήταν η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν, η Βρετανίδα συγγραφέας Ζέιντι Σμιθ, η Αυστραλή Κάθι Λέτε και ο Αμερικανός βραβευμένος με Πούλιτζερ Πέρσιβαλ Έβερετ.

Παράλληλα η οργανωτική επιτροπή ζήτησε σήμερα συγγνώμη από την Άμπντελ Φάταχ «για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η απόφαση».

«Δεν συνδέεται με την ταυτότητα ή τη διαφωνία, αλλά μάλλον με τη γρήγορη αλλαγή στην εθνική συζήτηση αναφορικά με το εύρος της ελευθερίας της έκφρασης στη χώρα μας μετά τη χειρότερη επίθεση που έχει πραγματοποιηθεί στην Αυστραλία», πρόσθεσε.

Η Άντλερ είχε σχολιάσει στη βρετανική εφημερίδα The Guardian ότι η απόφαση της οργανωτικής επιτροπής να ανακαλέσει την πρόσκληση της Άμπντελ Φάταχ «αποδυναμώνει την ελευθερία του λόγου και αποτελεί τον προάγγελο ενός λιγότερο ελεύθερου έθνους, όπου το λόμπινγκ και η πολιτική πίεση καθορίζουν ποιος μπορεί να μιλά και ποιος όχι».

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι ανακοίνωσε σήμερα ότι κηρύσσει ημέρα εθνικού πένθους την 22α Ιανουαρίου στη μνήμη των 15 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση που εξαπέλυσαν τον Δεκέμβριο δύο άνδρες εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ για να γιορτάσει το Χάνουκα.

