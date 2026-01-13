Μαδούρο: Μάχη για την υπεράσπιση του πρώην ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας

Την περασμένη εβδομάδα, ένας δικηγόρος εμφανίστηκε ισχυριζόμενος ότι εκπροσωπεί τον έκπτωτο πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Χθες (12/1) ο δικαστής που επιβλέπει την υπόθεση διευθέτησε το θέμα, απομακρύνοντας τον. Ο δικαστής, Άλβιν Χέλερσταϊν, σημείωσε ότι ο δικηγόρος που επιδίωξε να ενταχθεί στην ομάδα υπεράσπισης του Μαδούρο, Μπρους Φέιν, δεν είχε προσληφθεί από τον Μαδούρο, ενώ ο δικηγόρος που εμφανίστηκε εκ μέρους του ηγέτη της Βενεζουέλας, Μπάρι Τζ. Πόλακ, είχε προσληφθεί.

Ο Πόλακ δήλωσε επίσημα στο δικαστήριο ότι ήταν ο δικηγόρος του Μαδούρο τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, λίγο πριν ο ηγέτης κατηγορηθεί για συνωμοσία ναρκο-τρομοκρατίας και άλλες κατηγορίες. Ο Μαδούρο δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες. Την Τρίτη της περασμένης εβδομάδας, ο Φέιν υπέβαλε αίτημα να ενταχθεί στην υπόθεση, το οποίο ο δικαστής αρχικά ενέκρινε.

Στη συνέχεια, ο Πόλακ κινήθηκε επιθετικά για την απομάκρυνση του Φέιν. «Επιβεβαίωσα με τον Μαδούρο ότι δεν γνωρίζει τον κ. Φέιν και δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του», έγραψε ο Πόλακ στον δικαστή την Πέμπτη.

Ο Φέιν εξήγησε τους λόγους για την προσπάθειά του να εκπροσωπήσει τον Μαδούρο. Είπε ότι είχε εισέλθει στην υπόθεση «καλή τη πίστει» βασιζόμενος σε πληροφορίες από «άτομα που βρίσκονται αξιόπιστα στον στενό κύκλο του προέδρου Μαδούρο» ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας ήθελε τη βοήθειά του στην υπεράσπισή του.

Σε ένα email προς τους New York Times, ο Φέιν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας ότι δεν είχε λάβει χρήματα ή υποσχέσεις για χρήματα και ότι έμαθε «ότι οι άνθρωποι που ήταν στον κύκλο του Μαδούρο -συμπεριλαμβανομένου του κουνιάδου του- υποψιάζονταν προδοσία και δεν εμπιστεύονταν κανέναν στην βιαστικά κανονισμένη αρχική εκπροσώπηση του Μαδούρο». «Μου είπαν ότι ο χρόνος ήταν πολύτιμος και έπραξα αναλόγως», είπε ο Φέιν.

Ο δικαστής Χέλερσταϊν, στην απόφασή του, δήλωσε ότι η αίτηση του Φέιν να ενταχθεί στην ομάδα υπεράσπισης του Μαδούρο δεν είχε νομική βάση. «Ανώνυμα άτομα δεν μπορούν να διορίσουν συνήγορο· μόνο ένας κατηγορούμενος μπορεί να το κάνει», είπε ο δικαστής. Ο Φέιν ζήτησε από τον δικαστή Χέλερσταϊν να ανακρίνει κατ' ιδίαν τον Μαδούρο για να «διαπιστώσει οριστικά» τις επιθυμίες του, αίτημα που απορρίφθηκε επίσης.

«Εάν ο Μαδούρο επιθυμεί να διατηρήσει τον Φέιν, έχει τη δυνατότητα να το κάνει», έγραψε ο δικαστής Χέλερσταϊν. «Ο Φέιν δεν μπορεί να αυτοδιοριστεί για να εκπροσωπήσει τον Μαδούρο»

Η ποινική υπόθεση κατά του Μαδούρο σημειωτέον είναι εξαιρετικά περίπλοκη από νομικής άποψης, λόγω του προηγούμενου ρόλου του στην ηγεσία της Βενεζουέλας, της δυσκολίας απόδειξης μιας διεθνούς συνωμοσίας ναρκο-τρομοκρατίας, αλλά και των ευρύτερων επιπτώσεων σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.