Πέθανε ο Τζον Φορτέ – Ο άνθρωπος πίσω από τον ήχο των Fugees και στενός συνεργάτης της Λόριν Χιλ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών ο Αμερικανός μουσικός και παραγωγός Τζον Φορτέ, μια από τις πιο ιδιαίτερες μορφές της hip-hop σκηνής των ’90s και στενός συνεργάτης των Fugees και της Λόριν Χιλ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Φορτέ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Μασαχουσέτη. Οι αρχές αναφέρουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει υπό διερεύνηση.

Γεννημένος στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ο Τζον Φορτέ έγινε γνωστός διεθνώς μέσα από τη συμμετοχή του στο ιστορικό άλμπουμ των Fugees, «The Score» του 1996, έναν δίσκο-ορόσημο για τη σύγχρονη hip-hop. Συμμετείχε τόσο στη σύνθεση όσο και στην παραγωγή, δουλεύοντας στενά με τον Γουάικλεφ Ζαν και τη Λόριν Χιλ, ενώ το όνομά του συνδέθηκε με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του συγκροτήματος.

Παράλληλα ακολούθησε και προσωπική πορεία, κυκλοφορώντας δικά του άλμπουμ, όπως τα Poly Sci και I, John, και συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες από διαφορετικούς χώρους, ανάμεσά τους και η Κάρλι Σάιμον. Το έργο του του είχε χαρίσει και υποψηφιότητα για βραβείο Grammy.

Η ζωή του, ωστόσο, σημαδεύτηκε και από μια βαριά προσωπική περιπέτεια. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη για υπόθεση ναρκωτικών, υπόθεση που είχε προκαλέσει τότε μεγάλες αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο. Το 2008 αποφυλακίστηκε έπειτα από προεδρική χάρη και τα επόμενα χρόνια επέστρεψε στη μουσική, προσπαθώντας να ξαναχτίσει τη ζωή και την καριέρα του.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στη διεθνή μουσική σκηνή. Για πολλούς, ο Τζον Φορτέ δεν ήταν απλώς ένας συνεργάτης των Fugees, αλλά ένας δημιουργός που άφησε το δικό του, διακριτό αποτύπωμα σε μια ολόκληρη εποχή.