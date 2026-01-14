Μινεσότα: Η στιγμή που πράκτορες της ICE βγάζουν με τη βία γυναίκα από αυτοκίνητο - Βίντεο

Ακόμα ένα βίαιο περιστατικό με πρωταγωνιστές πράκτορες της ICE καταγράφηκε στη Μινεσότα την Τρίτη (13/01), λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό μιας μητέρας τριών παιδιών στη Μινεάπολη.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) τράβηξαν με τη βία έξω από το αυτοκίνητό της μίας γυναίκα, υποστηρίζοντας ότι παρεμπόδιζε μία επιχειρήση επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Βίντεο κατέγραψε τη χαοτική σκηνή που ξέσπασε όταν η οδηγός τοποθέτησε το αυτοκίνητό της κατά μήκος των λωρίδων κυκλοφορίας, εμποδίζοντας τα οχήματα της ICE να περάσουν κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας κατά της ICE στη Μινεάπολη.

Οι πράκτορες προσπάθησαν να απομακρύνουν τους διαδηλωτές που φώναζαν όταν πλησίασαν την οδηγό, η οποία φαινόταν να έχει στριμώξει τους πράκτορες μεταξύ του οχήματός της και ενός άλλου αυτοκινήτου που μπλόκαρε το δρόμο.

Στη συνέχεια, οι πράκτορες έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού.

«Πάμε, πάμε, πάμε», φώναζαν οι άνθρωποι στην οδηγό.

Video: Federal agents grab a woman and drag her away from her car in Minneapolis, Minnesota. pic.twitter.com/I275wF4iIv — Ahmed A. Kosar (@AhmedAKosar) January 14, 2026

Μεγάλες διαμαρτυρίες σημειώνονται στην πολιτεία μετά τον θάνατο της 47χρονης Renee Nicole Good, στις 7 Ιανουαρίου. Η αστυνομία εκτιμά ότι «δεκάδες χιλιάδες» διαδηλωτές έχουν συμμετάσχει σε συγκεντρώσεις και πορείες κατά της συνεχιζόμενης παρουσίας της ICE στην ευρύτερη περιοχή της Μινεάπολης και του Σεντ Πωλ.

So, CBS News decided not to air this 25 yr veteran federal agent pointing out all the ways the ICE agent was in the wrong for shooting Renee Good, on its broadcast (I wonder why?).

At least it’s online. Reshare. pic.twitter.com/DXins5vks7 — Tara Setmayer ? ?? (@TaraSetmayer) January 10, 2026

*Με πληροφορίες από New York Post

