ΑΕΚ – ΟΦΗ: Βασικός ο Ρότα, στον πάγκο ο Βάργκα | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena» σε νοκ άουτ ματς με έπαθλο μια θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για τέταρτη φορά σε διάστημα περίπου δύο μηνών. Στις τρεις προηγούμενες η «Ένωση», εύκολα ή δύσκολα, πήρε τη νίκη (1-0 στο Παγκρήτιο και 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Πρωτάθλημα, 2-0 στην OPAP Arena για τη League Phase του Κυπέλλου).

Ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με τον Άρη, λόγω ενοχλήσεων, επέστρεψε στις προπονήσεις και βρίσκεται κανονικά στην ενδεκάδα του Νίκολιτς.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα βρίσκεται στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο, ενώ εκτός αποστολής έμειναν οι Ζίνι και Πιερό, οι οποίοι επέστρεψαν στις προπονήσεις, αλλά παραμένουν ανέτοιμοι.

Από την άλλη, ο Χρήστος Κόντης διατηρεί την τριάδα στην άμυνα του ΟΦΗ, σύστημα με το οποίο έπαιξε για πρώτη φορά στο τελευταίο ματς του 2025, το οποίο ήταν το αντίστοιχο για το πρωτάθλημα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Ελίασον, Καλοσκάμης, Κουτέσα, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Στρακόσα, Μπαλαμώτης, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Κοσίδης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Βάργκα.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Γκονζάλεθ, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Νους, Σαλσέδο, ενώ στον πάγκο είναι οι: Λίλο, Κάτσικας, Μαρινάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης, Ισέκα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον προημιτελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ AEK FC

Διαβάστε επίσης