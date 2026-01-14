Αιγάλεω: 95χρονη περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Αιγάλεω, όταν μία ηλικιωμένη γυναίκα περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Άτακτης στις 11 περίπου το πρωί. Η 95χρονη γυναίκα σε περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Αττικό Νοσοκομείο.

