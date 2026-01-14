Τσουνάμι έπληξε τις παραλίες της Αργεντινής - Ένας νεκρός και 35 τραυματίες
Γιγαντιαία κύματα «χτύπησαν» τις παραλίες Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, Camet και Mar del Plata στην Αργεντινή στις 12 Ιανουαρίου
Ένας άνθρωπος φέρεται να έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 35 τραυματίστηκαν μετά από «μετεωρολογικό τσουνάμι» που σάρωσε τις παραλίες της Αργεντινής.
Την Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, η Επαρχιακή Πολιτική Άμυνα επιβεβαίωσε ότι ένας 29χρονος άνδρας, ο Yair Manno από το Mar del Plata, σκοτώθηκε μετά το τσουνάμι που «χτύπησε» τις παραλίες Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, Camet και Mar del Plata, σύμφωνα με τα μέσα Crónica, La Nación και Clarín.
Το θύμα βρισκόταν κοντά σε ψαράδες στη λιμνοθάλασσα Mar Chiquita όταν το ρεύμα ήρθε και παγίδευσε χιλιάδες λουόμενους, ανέφερε η La Nación.
Το θύμα είχε ζήσει στη Γαλλία, αλλά είχε επιστρέψει στο Mar del Plata για να επισκεφτεί την οικογένειά του, σύμφωνα με το Associated Press.
Παρά τις προσπάθειες των ναυαγοσωστών να του κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CPR), διαπιστώθηκε ότι ο Manno ήταν νεκρός.
Επιπλέον, 35 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με εκδορές, χτυπήματα και γρατζουνιές, ανέφερε η Crónica. Ένας άνδρας επίσης νοσηλεύτηκε μετά από καρδιακό επεισόδιο.
Ο Fabián García, επικεφαλής της Πολιτικής Άμυνας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, δήλωσε στον Τύπο ότι το περιστατικό ήταν «ένα απρόβλεπτο γεγονός» και ότι «δεν υπάρχουν μετεωρολογικές ή επιστημονικές μελέτες που να το είχαν προβλέψει», σύμφωνα με την Crónica.
Τα κύματα, που περιγράφονται ως μετεωρολογικό τσουνάμι, έφτασαν σύμφωνα με πληροφορίες σε ύψος 16 ποδιών.
«Είναι ένα απρόβλεπτο φαινόμενο. Δεν ξέρουμε αν θα ξανασυμβεί», δήλωσε ο Γκαρσία, σύμφωνα με την εφημερίδα Diario de Cuyo.
Τα μετεωρολογικά τσουνάμι συμβαίνουν μετά από ξαφνικές αλλαγές στην ατμοσφαιρική πίεση, τους ανέμους ή τις καιρικές συνθήκες.
«Η αλήθεια είναι ότι ήταν τρομερό να βλέπεις τη θάλασσα να υποχωρεί ξαφνικά και μετά να επιστρέφει με τέτοια δύναμη. Αρχίσαμε να βγάζουμε ανθρώπους από το νερό», δήλωσε ο ναυαγοσώστης της Ατλαντικής Ακτής Μαξιμιλιάνο Πρένσκι στην εφημερίδα Crónica. «Είχαμε σχεδόν 5.000 άτομα στο νερό και πολλά περισσότερα στην ακτή».
Άλλοι μάρτυρες είπαν ότι είδαν το νερό να παρασύρει τσάντες, ξαπλώστρες και ομπρέλες, σύμφωνα με το Diario de Cuyo.
«Σχηματίστηκε μια μαύρη δίνη. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ένας ναυαγοσώστης στο μέσο ενημέρωσης.