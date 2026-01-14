Τσουνάμι έπληξε τις παραλίες της Αργεντινής - Ένας νεκρός και 35 τραυματίες

Ένας άνθρωπος φέρεται να έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 35 τραυματίστηκαν μετά από «μετεωρολογικό τσουνάμι» που σάρωσε τις παραλίες της Αργεντινής.

Την Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, η Επαρχιακή Πολιτική Άμυνα επιβεβαίωσε ότι ένας 29χρονος άνδρας, ο Yair Manno από το Mar del Plata, σκοτώθηκε μετά το τσουνάμι που «χτύπησε» τις παραλίες Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, Camet και Mar del Plata, σύμφωνα με τα μέσα Crónica, La Nación και Clarín.

Το θύμα βρισκόταν κοντά σε ψαράδες στη λιμνοθάλασσα Mar Chiquita όταν το ρεύμα ήρθε και παγίδευσε χιλιάδες λουόμενους, ανέφερε η La Nación.

Το θύμα είχε ζήσει στη Γαλλία, αλλά είχε επιστρέψει στο Mar del Plata για να επισκεφτεί την οικογένειά του, σύμφωνα με το Associated Press.

Holidaymakers scramble to safety as deadly tsunami smashes into beach in Argentina https://t.co/pvjnvUVPcm pic.twitter.com/ZApRg6HY0K — The Independent (@Independent) January 14, 2026

Παρά τις προσπάθειες των ναυαγοσωστών να του κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CPR), διαπιστώθηκε ότι ο Manno ήταν νεκρός.

Επιπλέον, 35 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με εκδορές, χτυπήματα και γρατζουνιές, ανέφερε η Crónica. Ένας άνδρας επίσης νοσηλεύτηκε μετά από καρδιακό επεισόδιο.

Ο Fabián García, επικεφαλής της Πολιτικής Άμυνας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, δήλωσε στον Τύπο ότι το περιστατικό ήταν «ένα απρόβλεπτο γεγονός» και ότι «δεν υπάρχουν μετεωρολογικές ή επιστημονικές μελέτες που να το είχαν προβλέψει», σύμφωνα με την Crónica.

Entenda o que é um 'meteotsunami', onda gigante que deixou um morto e 35 feridos em praia da Argentina https://t.co/wAWZ1uppF1 pic.twitter.com/rfuf91IGb1 — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) January 14, 2026

Τα κύματα, που περιγράφονται ως μετεωρολογικό τσουνάμι, έφτασαν σύμφωνα με πληροφορίες σε ύψος 16 ποδιών.

«Είναι ένα απρόβλεπτο φαινόμενο. Δεν ξέρουμε αν θα ξανασυμβεί», δήλωσε ο Γκαρσία, σύμφωνα με την εφημερίδα Diario de Cuyo.

Τα μετεωρολογικά τσουνάμι συμβαίνουν μετά από ξαφνικές αλλαγές στην ατμοσφαιρική πίεση, τους ανέμους ή τις καιρικές συνθήκες.

Una crecida abrupta del mar con olas gigantes causó al menos un muerto y 35 heridos en playas cercanas a Mar del Plata.



En Santa Clara del Mar y Mar chiquita se registró una ola de más de 5 metros. pic.twitter.com/NkTdUCs4lX — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) January 12, 2026

«Η αλήθεια είναι ότι ήταν τρομερό να βλέπεις τη θάλασσα να υποχωρεί ξαφνικά και μετά να επιστρέφει με τέτοια δύναμη. Αρχίσαμε να βγάζουμε ανθρώπους από το νερό», δήλωσε ο ναυαγοσώστης της Ατλαντικής Ακτής Μαξιμιλιάνο Πρένσκι στην εφημερίδα Crónica. «Είχαμε σχεδόν 5.000 άτομα στο νερό και πολλά περισσότερα στην ακτή».

Άλλοι μάρτυρες είπαν ότι είδαν το νερό να παρασύρει τσάντες, ξαπλώστρες και ομπρέλες, σύμφωνα με το Diario de Cuyo.

«Σχηματίστηκε μια μαύρη δίνη. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ένας ναυαγοσώστης στο μέσο ενημέρωσης.

