Τσουνάμι έπληξε τις παραλίες της Αργεντινής - Ένας νεκρός και 35 τραυματίες

Γιγαντιαία κύματα «χτύπησαν» τις παραλίες Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, Camet και Mar del Plata στην Αργεντινή στις 12 Ιανουαρίου

Newsbomb

Τσουνάμι έπληξε τις παραλίες της Αργεντινής - Ένας νεκρός και 35 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας άνθρωπος φέρεται να έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 35 τραυματίστηκαν μετά από «μετεωρολογικό τσουνάμι» που σάρωσε τις παραλίες της Αργεντινής.

Την Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, η Επαρχιακή Πολιτική Άμυνα επιβεβαίωσε ότι ένας 29χρονος άνδρας, ο Yair Manno από το Mar del Plata, σκοτώθηκε μετά το τσουνάμι που «χτύπησε» τις παραλίες Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, Camet και Mar del Plata, σύμφωνα με τα μέσα Crónica, La Nación και Clarín.

Το θύμα βρισκόταν κοντά σε ψαράδες στη λιμνοθάλασσα Mar Chiquita όταν το ρεύμα ήρθε και παγίδευσε χιλιάδες λουόμενους, ανέφερε η La Nación.

Το θύμα είχε ζήσει στη Γαλλία, αλλά είχε επιστρέψει στο Mar del Plata για να επισκεφτεί την οικογένειά του, σύμφωνα με το Associated Press.

Παρά τις προσπάθειες των ναυαγοσωστών να του κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CPR), διαπιστώθηκε ότι ο Manno ήταν νεκρός.

Επιπλέον, 35 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με εκδορές, χτυπήματα και γρατζουνιές, ανέφερε η Crónica. Ένας άνδρας επίσης νοσηλεύτηκε μετά από καρδιακό επεισόδιο.

Ο Fabián García, επικεφαλής της Πολιτικής Άμυνας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, δήλωσε στον Τύπο ότι το περιστατικό ήταν «ένα απρόβλεπτο γεγονός» και ότι «δεν υπάρχουν μετεωρολογικές ή επιστημονικές μελέτες που να το είχαν προβλέψει», σύμφωνα με την Crónica.

Τα κύματα, που περιγράφονται ως μετεωρολογικό τσουνάμι, έφτασαν σύμφωνα με πληροφορίες σε ύψος 16 ποδιών.

«Είναι ένα απρόβλεπτο φαινόμενο. Δεν ξέρουμε αν θα ξανασυμβεί», δήλωσε ο Γκαρσία, σύμφωνα με την εφημερίδα Diario de Cuyo.

Τα μετεωρολογικά τσουνάμι συμβαίνουν μετά από ξαφνικές αλλαγές στην ατμοσφαιρική πίεση, τους ανέμους ή τις καιρικές συνθήκες.

«Η αλήθεια είναι ότι ήταν τρομερό να βλέπεις τη θάλασσα να υποχωρεί ξαφνικά και μετά να επιστρέφει με τέτοια δύναμη. Αρχίσαμε να βγάζουμε ανθρώπους από το νερό», δήλωσε ο ναυαγοσώστης της Ατλαντικής Ακτής Μαξιμιλιάνο Πρένσκι στην εφημερίδα Crónica. «Είχαμε σχεδόν 5.000 άτομα στο νερό και πολλά περισσότερα στην ακτή».

Άλλοι μάρτυρες είπαν ότι είδαν το νερό να παρασύρει τσάντες, ξαπλώστρες και ομπρέλες, σύμφωνα με το Diario de Cuyo.

«Σχηματίστηκε μια μαύρη δίνη. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ένας ναυαγοσώστης στο μέσο ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν εκτελέστηκε σήμερα ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτάνι που καταδίκαστηκε σε θάνατο

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία και Πολωνία καλούν τους πολίτες τους να φύγουν άμεσα από το Ιράν

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Θρίλερ με την σορό άνδρα που εντοπίστηκε σε παραλία – Την Πέμπτη θα απαντηθεί εάν πρόκειται για τον Ρώσο επιχειρηματία που αγνοείται

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Άρης 1-0: Προηγείται με «οβίδα» του Μπακασέτα

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία - «Θεμελιώδης διαφωνία»

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Τσουνάμι έπληξε τις παραλίες της Αργεντινής - Ένας νεκρός και 35 τραυματίες

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι των προημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τις απειλές Τραμπ: Γερμανία, Σουηδία και Νορβηγία στέλνουν στρατιώτες στη Γροιλανδία

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Κίμων - Δένδιας: Θα την υποδεχθούν «Αβέρωφ», «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του στόλου

20:48LIFESTYLE

Oops she did it again: Η Kylie Jenner αναβίωσε το εμβληματικό look της Britney Spears με την ολόσωμη κόκκινη φόρμα από λάτεξ

20:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: «Θα ήταν βαρύ να ξαναχάναμε, τεράστιο κίνητρο το Κύπελλο» - Οι δηλώσεις του Κόντη

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Παρ’ ολίγον νέο «Κραν Μοντανά» - Φωτιά από πυροτεχνήματα σε εστιατόριο

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Δεν θα συμμετάσχει σε επίθεση κατά του Ιράν

20:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: «Καθάρισε» ντέρμπι και πρόκριση από το πρώτο τέταρτο

20:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2 (τελικό): Μεγάλη πρόκριση με δύο γκολ σε 15 λεπτά ο «Δικέφαλος του Βορρά»

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι έκαναν σόου την ιστορία του Τρωικού πολέμου - Βίντεο

20:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ιράν: Τα τέσσερα «σημάδια» που δείχνουν άμεσο χτύπημα - Από το Κατάρ ως το Γκουάμ

20:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Πρέπει να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό, αυτό κάνουν οι μεγάλες ομάδες» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς

20:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» Σδούκου κατά ΠΑΣΟΚ: «Έγινε ΣΥΡΙΖΑ και υπερασπίζεται το αφήγημα του Αραχωβίτη»

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Επιστρέφει στο Λονδίνο αλλά η βασιλική οικογένεια θα είναι... στη Σκωτία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έντονη κακοκαιρία και πυκνές χιονοπτώσεις την επόμενη εβδομάδα με επίκεντρο Βαλκάνια και Ελλάδα

20:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ιράν: Τα τέσσερα «σημάδια» που δείχνουν άμεσο χτύπημα - Από το Κατάρ ως το Γκουάμ

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 28,7% - Δεύτερη η Πλεύση - Τι λένε οι πολίτες για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκδίδει απειλή δολοφονίας κατά του Τραμπ: «Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αποκαλύψεις για την σερβιτόρα με το κράνος - Είχε καταγγείλει τους ιδιοκτήτες για τις συνθήκες εργασίας

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι έκαναν σόου την ιστορία του Τρωικού πολέμου - Βίντεο

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Παρ’ ολίγον νέο «Κραν Μοντανά» - Φωτιά από πυροτεχνήματα σε εστιατόριο

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία - «Θεμελιώδης διαφωνία»

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Κίμων - Δένδιας: Θα την υποδεχθούν «Αβέρωφ», «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του στόλου

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Πλήγμα του Τραμπ κατά του Ιράν, «πιθανό στις επόμενες 24 ώρες», προειδοποιούν αξιωματούχοι

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Νέο «χειρόφρενο» την Πέμπτη - Θα γίνει πομπή προς το Μαξίμου

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Άρης 1-0: Προηγείται με «οβίδα» του Μπακασέτα

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Lufthansa: Κάλεσε τους υπαλλήλους της να φύγουν από το Ισραήλ - Ακύρωση πτήσεων

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ενόχληση για τις κινήσεις Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στο ενεργειακό μέτωπο

18:40LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Ο αισθησιακός χόρος ως «ντίβα» του καμπαρέ που ξεσήκωσε τους followers της

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μουζακίτης μετακόμισε στα νότια προάστια για να είναι κοντά στο προπονητικό του Ολυμπιακού - Οι δύο ξένες ομάδες που θα προτιμούσε αν οι ερυθρόλευκοι τον παραχωρήσουν

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ