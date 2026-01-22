Πούτιν για Γροιλανδία: «Δε μας αφορά το θέμα, ας τα βρουν ΗΠΑ-ΝΑΤΟ» - Ίσως κοστίζει 1 δις δολάρια

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έλαβε αποστάσεις από τις φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ θα διευθετήσουν το ζήτημα μεταξύ τους. «Το τι θα συμβεί στη Γροιλανδία δεν μας αφορά», δήλωσε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

«Παρεμπιπτόντως, η Δανία ανέκαθεν αντιμετώπιζε τη Γροιλανδία ως αποικία και ήταν αρκετά σκληρή απέναντί ​​της. Αλλά αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα και αμφιβάλλω αν ενδιαφέρεται κανείς αυτή τη στιγμή. Σίγουρα δεν μας αφορά. Νομίζω ότι θα το τακτοποιήσουν μεταξύ τους», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι το 1917, η Δανία είχε πουλήσει τις Παρθένες Νήσους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας στο Νταβός, ο Τραμπ απέσυρε τις απειλές να επιβάλει δασμούς ως μοχλό πίεσης για την απόκτηση της Γροιλανδίες και απέκλεισε τη χρήση βίας, τονίζοντας οτι έχει βρεθεί ένα πλαίσιο συμφωνίας με το ΝΑΤΟ για το μέλλον του νησιού. Ο Πούτιν, αναφερόμενος στο θέμα για πρώτη φορά δημόσια, άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία δεν θα αντιταχθεί στην προσπάθεια του Τραμπ να ελέγξει τη Γροιλανδία, η οποία, όπως εικάζει, μπορεί να αξίζει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Τιμή ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων

Η οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη της Δανίας προς την Ουκρανία έχει εξοργίσει τη Ρωσία, η οποία αγωνίζεται να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο τεσσάρων ουκρανικών περιοχών που ισχυρίζεται ότι είναι δικές της το 2022. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Μόσχα έχει και αυτή φιλοδοξίες για τη Γροιλανδία, αλλά το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προσέχει να μην επικρίνει τον Τραμπ - ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τρίτη ότι το γιγάντιο νησί, πλούσιο σε πόρους, το οποίο έχει ήδη αμερικανική στρατιωτική παρουσία, δεν ήταν «φυσικό μέρος» της Δανίας. Ο Πούτιν υπενθύμισε ότι η Ρωσία το 1867 πούλησε την Αλάσκα στις Ηνωμένες Πολιτείες για 7,2 εκατομμύρια δολάρια, και ότι η Δανία το 1917 πούλησε τις Παρθένες Νήσους στην Ουάσινγκτον, δημιουργώντας προηγούμενο για τέτοιες συναλλαγές γης.

Χρησιμοποιώντας την τιμή της Αλάσκας - προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό και λαμβάνοντας υπόψη το μεγαλύτερο μέγεθος της Γροιλανδίας και τις μεταβολές στις τιμές του χρυσού, ο Πούτιν δήλωσε ότι η αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια, κάτι που, όπως είπε, πιστεύει ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά. «Νομίζω ότι θα το τακτοποιήσουν μεταξύ τους», είπε ο Πούτιν.

