2026: Η χρονιά που η ανθρωπότητα επιστρέφει στη Σελήνη και «κοιτάζει» προς τον Άρη

Το 2026 προμηνύεται ως έτος-σταθμός για την παρουσία του ανθρώπου στο διάστημα. Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ήδη ξεκινήσει, οι σημαντικότερες διαστημικές υπηρεσίες και ιδιωτικές εταιρείες ετοιμάζονται για αποστολές που θα καθορίσουν το μέλλον της διαπλανητικής μετακίνησης.

Artemis II: Επιστροφή σε σεληνιακή τροχιά ύστερα από 50 χρόνια

Η NASA, μετά από δεκαετίες αναμονής, είναι έτοιμη για το μεγάλο άλμα. Η αποστολή Artemis II, προγραμματισμένη να εκτοξευθεί το αργότερο έως τον Φεβρουάριο του 2026, θα στείλει τετραμελές πλήρωμα σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη με την κάψουλα Orion. Για 10 ημέρες, οι αστροναύτες θα δοκιμάσουν τα συστήματα υποστήριξης ζωής και επικοινωνιών, προετοιμάζοντας το έδαφος για την Artemis III —την πρώτη επανδρωμένη προσσελήνωση του 21ου αιώνα.

Το πλήρωμα, αποτελούμενο από τους έμπειρους Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover (NASA) και τον Καναδό Jeremy Hansen, έχει ήδη ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του, ενώ ο πύραυλος βρίσκεται ήδη στην εξέδρα εκτόξευσης του Κέντρου Κένεντι.

Το στοίχημα του Jeff Bezos και η «Μπλε Σελήνη»

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος θα πραγματοποιήσει την πρώτη της απόπειρα προσσελήνωσης με την αποστολή Pathfinder 1. Το πρωτότυπο σεληνιακό όχημα «Blue Moon» θα δοκιμάσει κρίσιμα συστήματα ακριβείας, με στόχο να καταστεί ο βασικός πάροχος μεταφορών εφοδίων για τις μελλοντικές βάσεις της NASA στη σεληνιακή επιφάνεια.

Η Κίνα «κυνηγά» αστεροειδείς και νέα ρεκόρ

Το Πεκίνο συνεχίζει την εντυπωσιακή του επέλαση στο διάστημα με τρεις κομβικές αποστολές.

Chang’e-7: Θα εξερευνήσει τους σκοτεινούς κρατήρες της Σελήνης αναζητώντας νερό. Tianwen-2: Μια φιλόδοξη αποστολή που θα επιχειρήσει να συλλέξει δείγματα από τον αστεροειδή Kamo’oalewa, ο οποίος πολλοί πιστεύουν ότι αποτελεί αρχέγονο τμήμα της ίδιας της Σελήνης. Mengzhou: Η νέα γενιά επανδρωμένων διαστημοπλοίων της Κίνας θα κάνει το ντεμπούτο της, αντικαθιστώντας το ιστορικό Shenzhou.

Η Ιαπωνία «στοχεύει» τα φεγγάρια του Άρη

Η ιαπωνική υπηρεσία JAXA ετοιμάζει την αποστολή MMX, το πρώτο της εγχείρημα στον Άρη. Αντί για τον ίδιο τον πλανήτη, οι Ιάπωνες εστιάζουν στους δορυφόρους του, Φόβο και Δείμο. Το σκάφος θα επιχειρήσει να συλλέξει δείγματα από τον Φόβο και να τα επιστρέψει στη Γη, σε μια προσπάθεια να λυθεί το μυστήριο της προέλευσής τους. Παρά τις τεχνικές προκλήσεις με τις δοκιμές πυραύλων τον περασμένο Δεκέμβριο, η αποστολή παραμένει στο προσκήνιο, αν και η πιθανότητα μετάθεσης για το 2027 είναι υπαρκτή.

Χρονική Περίοδος Αποστολή Φορέας Φεβρουάριος 2026 Artemis II NASA Α' Τρίμηνο 2026 Pathfinder 1 (Blue Moon) Blue Origin Καλοκαίρι 2026 Chang’e-7 CNSA (Κίνα) Ιούλιος 2026 Tianwen-2 CNSA (Κίνα) Μέσα 2026 Mengzhou (Test Flight) CNSA (Κίνα) Σεπτέμβριος 2026 MMX Mission JAXA (Ιαπωνία) Τέλος 2026 Artemis III Preparations NASA

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης