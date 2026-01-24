Τραμπ απειλεί τον Καναδά με δασμούς 100% λόγω ενδεχόμενης συμφωνίας με την Κίνα

Μετά τις απειλές κατά της Δανίας και της ΕΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτίθεται τώρα ξανά στον Καναδά, απειλώντας με δασμούς 100% στη χώρα. Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα από τον Καναδό πρωθυπουργό.

Τραμπ απειλεί τον Καναδά με δασμούς 100% λόγω ενδεχόμενης συμφωνίας με την Κίνα
President Donald Trump talks to Canadian Prime Minister Mark Carney during the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Friday, Dec. 5, 2025. (Dan Mullan/Pool Photo via AP)
POOL Getty
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιβάλει δασμό 100% σε όλες τις καναδικές εισαγωγές, εάν η βορειοαμερικανική χώρα προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

«Αν ο κυβερνήτης Κάρνεϊ νομίζει ότι θα μετατρέψει τον Καναδά σε “λιμάνι εκφόρτωσης” για να στέλνει η Κίνα αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Η Κίνα θα καταβροχθίσει τον Καναδά, θα τον καταστρέψει ολοκληρωτικά, συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης των επιχειρήσεών του, του κοινωνικού ιστού και του γενικότερου τρόπου ζωής. Αν ο Καναδάς κάνει συμφωνία με την Κίνα, θα δεχθεί άμεσα δασμό 100% σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ».

