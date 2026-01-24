Τραμπ απειλεί τον Καναδά με δασμούς 100% λόγω ενδεχόμενης συμφωνίας με την Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιβάλει δασμό 100% σε όλες τις καναδικές εισαγωγές, εάν η βορειοαμερικανική χώρα προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

«Αν ο κυβερνήτης Κάρνεϊ νομίζει ότι θα μετατρέψει τον Καναδά σε “λιμάνι εκφόρτωσης” για να στέλνει η Κίνα αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Η Κίνα θα καταβροχθίσει τον Καναδά, θα τον καταστρέψει ολοκληρωτικά, συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης των επιχειρήσεών του, του κοινωνικού ιστού και του γενικότερου τρόπου ζωής. Αν ο Καναδάς κάνει συμφωνία με την Κίνα, θα δεχθεί άμεσα δασμό 100% σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ».

