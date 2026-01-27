Νέοι δασμοί Τραμπ: Η Νότια Κορέα ζητά άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι δεν είχε καμία εκ των προτέρων ενημέρωση για την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την αύξηση στο 25% των τελωνειακών δασμών σε ορισμένες κατηγορίες νοτιοκορεατικών προϊόντων που εξάγονται στην αμερικανική αγορά.

Σε ανακοίνωσή της, η νοτιοκορεατική προεδρία ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ειδοποίηση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το μέτρο.

Την ίδια ώρα, η Σεούλ γνωστοποίησε την πρόθεσή της να κινηθεί άμεσα σε διπλωματικό επίπεδο. Όπως αναφέρεται, ο υπουργός Εμπορίου Κιμ Τζουνγκ-κουάν, ο οποίος βρίσκεται στον Καναδά, σχεδιάζει να μεταβεί το συντομότερο δυνατόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να συζητήσει το ζήτημα με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ.

Η νοτιοκορεατική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι στόχος είναι να υπάρξουν άμεσες συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, στον απόηχο της αιφνιδιαστικής ανακοίνωσης για την αύξηση των δασμών.

Η ανακοίνωση Τραμπ

Να σημειωθεί, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα, κατηγορώντας τη Σεούλ ότι δεν εφαρμόζει την εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Επειδή η κορεατική Βουλή δεν έχει θέσει σε ισχύ την ιστορική εμπορική συμφωνία (με τις ΗΠΑ), κάτι που είναι δικαίωμά τους, αυξάνω τους δασμούς σε αυτοκίνητα, ξυλεία και φαρμακευτικά προϊόντα από τη Νότια Κορέα, και όλους τους άλλους ανταποδοτικούς δασμούς από 15% σε 25%», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.