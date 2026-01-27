Ισραήλ: Συνομιλίες για νέα συμφωνία ασφαλείας με τις ΗΠΑ – Επενδύει στα κοινά αμυντικά προγράμματα

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για συνομιλίες με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με μια νέα δεκαετή συμφωνία ασφάλειας και επιδιώκει να επεκτείνει την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη, αν και οι Ισραηλινοί ηγέτες δηλώνουν ότι σχεδιάζουν ένα μέλλον με μειωμένες αμερικανικές επιχορηγήσεις, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο Χυλ Πινχάς μιλώντας στους FT πριν παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής οικονομικού συμβούλου του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας και Στρατού, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα επιδιώξει να δώσει προτεραιότητα σε κοινά στρατιωτικά και αμυντικά προγράμματα έναντι χρηματικών επιδομάτων στις συνομιλίες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες.

«Η συνεργασία είναι πιο σημαντική από το καθαρά οικονομικό ζήτημα σε αυτό το πλαίσιο... υπάρχουν πολλά πράγματα που ισοδυναμούν με χρήματα. Η εικόνα για αυτό πρέπει να είναι ευρύτερη», ανέφερε ο Χυλ Πινχάς.

Παράλληλα εξήγησε ότι η καθαρά οικονομική υποστήριξη ή τα χρήματα ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, τα οποία το Ισραήλ μπορεί να χρησιμοποιήσει για την αγορά αμερικανικών όπλων, ήταν «ένα στοιχείο του Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) που θα μπορούσε να μειωθεί σταδιακά».

Το 2016, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ υπέγραψαν ένα μνημόνιο για τα 10 χρόνια έως τον Σεπτέμβριο του 2028, το οποίο προβλέπει 38 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια, 33 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού και 5 δισεκατομμύρια δολάρια για συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να παρέχουν κάθε χρόνο δισεκατομμύρια σε στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, όταν οι δύο χώρες υπέγραψαν τη συνθήκη ειρήνης του 1979 με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Αν και η αμερικανική βοήθεια αποτελούσε κάποτε σημαντικό μέρος των στρατιωτικών δαπανών του Ισραήλ το ποσοστό τους έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς η οικονομία του Ισραήλ έχει αναπτυχθεί.

