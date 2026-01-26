Ισραήλ: Δάκρυα και συγκίνηση για την επιστροφή του τελευταίου ομήρου

Ο ισραηλινός στρατός και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου παρέλαβαν την σορό του 24χρονου ομήρου.

Συγκίνηση επικρατεί στο Ισραήλ καθώς επιστράφηκε η σορός του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, του 24χρονου αστυνομικού Ραν Γκβίλι από την Γάζα στο Ισραήλ. Είναι η πρώτη φορά από το 2014 που δεν υπάρχει κανένας Ισραηλινός όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δημοσίευσαν βίντεο με στρατιώτες την ώρα που ακούν την είδηση ότι η σορός του Ραν Γκβίλι εντοπίστηκε σε νεκροταφείο στη Γάζα και ξεσπούν σε κλάματα.

https://www.instagram.com/reel/DT-p3zGCkbC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ισραηλινή αστυνομία διοργάνωσε μία μικρή τελετή για τον Γκβίλι στην στρατιωτική βάση Ναχάλ Οζ του ισραηλινού στρατού κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Ο πατέρας του αστυνομικού, Ιτζίκ Γκβίλι ήταν παρών.

Παράλληλα μετά την είδηση της ανεύρεσης της σορού ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ συναντήθηκε και αγκάλιασε τον πατέρα του αστυνομικού.

«Περισσότερα από δύο χρόνια περιμέναμε αυτή τη στιγμή, την επιστροφή του τελευταίου ομήρου», δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ. κατά τη διάρκεια ο Zamir κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα στην ανατολική πόλη της Γάζας, μετά την εύρεση της σορού του Gvili σε ένα νεκροταφείο.

«Η σορός του Ραν Γβιλί βρέθηκε και με αυτό, ουσιαστικά, ολοκληρώθηκε μία από τις κύριες αποστολές μας: η επιστροφή όλων των ομήρων, των ζωντανών και των νεκρών, στα σπίτια τους, στη χώρα τους, στις οικογένειές τους», τόνισε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου.

Ο πατέρας του ομήρου, Ραν Γκβίλι στην τελετή της αστυνομίας Ισραηλινή αστυνομία

«Ολοκληρώσαμε έναν πολεμικό στόχο. Η εκστρατεία συνεχίζεται μπροστά μας. Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε τους εχθρούς μας όπου και αν βρίσκονται», κατέληξε ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Διαβάστε επίσης