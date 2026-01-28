Κάρνι: Αρνείται ότι απέσυρε την ομιλία του στο Νταβός μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υποστηρίζει την ομιλία του στο Νταβός, στην οποία κατήγγειλε τις απεριόριστες υπερδυνάμεις, αφού αξιωματούχος του Τραμπ δήλωσε ότι την απέρριψε «επιθετικά» σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Για να είμαι απολύτως σαφής, και το είπα αυτό στον πρόεδρο, εννοούσα αυτό που είπα στο Νταβός», δήλωσε ο Κάρνι την Τρίτη, επιβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος και ο Τραμπ είχαν μιλήσει τηλεφωνικά.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε στο Fox News τη Δευτέρα ότι ο Κάρνι «ανατρέπει πολύ επιθετικά» ορισμένες από τις δηλώσεις του προς τον Τραμπ. Ο Κάρνι έγινε πρωτοσέλιδο παγκοσμίως για την ομιλία του στο Νταβός, στην οποία έμμεσα κατηγόρησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για «ρήξη» στην μεταπολεμική παγκόσμια τάξη. Ο Τραμπ απάντησε στην ομιλία του στο Νταβός την επόμενη μέρα λέγοντας ότι «ο Καναδάς ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες». Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Οτάβα την Τρίτη, ο Κάρνι διέψευσε την ανάγνωση του Μπέσεντ από το τηλεφώνημα.

Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν αυτός που τον είχε καλέσει τη Δευτέρα και ότι οι δύο τους είχαν μια «πολύ καλή συζήτηση για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων», από την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα, μέχρι την ασφάλεια στην Αρκτική και την πρόσφατη εμπορική συμφωνία του Καναδά με την Κίνα.

Ο Κάρνι είπε ότι συζήτησαν επίσης την USMCA, μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικού, η οποία πρόκειται να υποβληθεί σε υποχρεωτική αναθεώρηση αργότερα φέτος. Ο Κάρνι είπε ότι η ομιλία του στο Νταβός περιέγραψε με σαφήνεια πώς «ο Καναδάς ήταν η πρώτη χώρα που κατάλαβε την αλλαγή στην εμπορική πολιτική των ΗΠΑ που είχε ξεκινήσει (ο Τραμπ) και εμείς ανταποκρινόμαστε σε αυτήν». Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος κατανοεί τη θέση του Καναδά.

Αργότερα, μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με το μέλλον των εμπορικών συνομιλιών, ο Κάρνι δήλωσε ότι η αναθεώρηση της USMCA θα ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες. Πρόσθεσε, στα γαλλικά: «Ο κόσμος έχει αλλάξει. Η Ουάσινγκτον έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα το φυσιολογικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η αλήθεια».

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News τη Δευτέρα, ο Μπέσεντ επέκρινε την απόφαση του Καναδά να διαπραγματευτεί εμπορική συμφωνία με την Κίνα. Πρόσθεσε ότι «δεν ήταν σίγουρος τι σκεφτόταν ο πρωθυπουργός» όταν εκφώνησε την ομιλία του στο Νταβός.

«Ο Καναδάς εξαρτάται από τις ΗΠΑ», είπε ο Μπέσεντ. «Υπάρχει πολύ περισσότερο εμπόριο Βορρά-Νότου από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει εμπόριο Ανατολής-Δύσης». «Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για τον καναδικό λαό αντί να προσπαθεί να προωθήσει την παγκοσμιοποιητική του ατζέντα», πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών.

Τα σχόλιά του έγιναν μετά την απειλή του Τραμπ προς τον Καναδά με δασμούς 100% στα προϊόντα του, εάν επιτρέψει την ελεύθερη ροή κινεζικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, παρακάμπτοντας τους δασμούς. Η συμφωνία μεταξύ Οτάβα και Πεκίνου θα μειώσει τους δασμούς στο καναδικό έλαιο κανόλας από 85% σε 15% έως τον Μάρτιο, ενώ ο Καναδάς θα φορολογήσει έναν περιορισμένο αριθμό κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων με τον συντελεστή του πλέον ευνοούμενου έθνους, 6,1% - από 100%. Ο Κάρνι δήλωσε ότι ο Καναδάς δεν επιδιώκει μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κίνα και «ποτέ» δεν την έχει εξετάσει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, ο Κάρνι πρόσθεσε ότι πιστεύει πως η τελευταία απειλή του Τραμπ για δασμολογικούς περιορισμούς είναι μια τακτική διαπραγμάτευσης ενόψει των συνομιλιών για την USMCA. «Ο πρόεδρος είναι ένας ισχυρός διαπραγματευτής και νομίζω ότι ορισμένα από αυτά τα σχόλια και τις τοποθετήσεις θα πρέπει να εξεταστούν στο ευρύτερο πλαίσιο αυτού», είπε.

