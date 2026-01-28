Γαλλία: Πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Κουρσεβέλ - 270 άτομα εκκένωσαν το κτίριο (Βίντεο)

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Η πυρκαγιά κατέστρεψε τη στέγη του κτιρίου.

Συναγερμός σήμανε στο Κουρσεβέλ των γαλλικών Άλπεων το βράδυ της Τρίτης (27/01), έναν εκ των γνωστότερων χειμερινών προορισμών της Ευρώπης, εξαιτίας πυρκαγιάς σε ξενοδοχείο πέντε αστερών, με 270 άτομα να καλούνται να εκκενώσουν.

Οι φλόγες κατέστρεψαν τη στέγη, εξαπλώθηκαν σε γειτονικό κτίριο και έθεσαν σε κίνδυνο και άλλο ξενοδοχείο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη σκεπή του κτιρίου πέντε ορόφων, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή τραυματισμοί, με περισσότερους από 100 πυροσβέστες να παραμένουν στο σημείο το πρωί της Τετάρτης (28/01).

«Δεν υπάρχουν τραυματίες σε αυτό το στάδιο», δήλωσαν οι τοπικές αρχές το βράδυ της Τρίτης. Την Τετάρτη το πρωί, 115 πυροσβέστες και 44 οχήματα εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο σημείο. Η επιχείρηση των πυροσβεστών αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς πολλά πολυτελή ξενοδοχεία, μεταξύ των οποίων και τεράστια ξύλινα σαλέ, βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο σε αυτή την περιοχή του Κουρσεβέλ.

Το παχύ στρώμα χιονιού που καλύπτει τις στέγες εμπόδισε τις υπηρεσίες διάσωσης να «βρουν εξόδους καπνού», εξήγησε ο Εμανουέλ Βιάου της υπηρεσίας πυροσβεστικής και διάσωσης (SDIS) περισσότερες από δύο ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς.

*Με πληροφορίες από Franceinfo, BFMTV



