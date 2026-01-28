Εύσημα Πούτιν στον πρόεδρο της Συρίας – Επιδιώκει να διασφαλίσει τις ρωσικές στρατιωτικές βάσεις

Το Κρεμλίνο δεν απαντά στο εάν θα συμφωνήσει με την έκδοση του πρώην προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ

Επιμέλεια - Ευαγγελία Απολλωνάτου 

Με τον πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα συναντήθηκε στη Μόσχα ο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της Ρωσίας στη χώρα και να διασφαλίσει τις ρωσικές στρατιωτικές βάσεις έναν χρόνο μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Σε συνέντευξη Τύπου πριν από τη συνάντησή ο Αχμέντ αλ Σάρα ευχαρίστησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για υποστήριξή του στην ενότητα της Συρίας και για τον «ιστορικό» ρόλο που διαδραμάτισε η Ρωσία στη «σταθερότητα της περιοχής».

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την στήριξη του στις προσπάθειες του αλ Σάρα για τη σταθεροποίηση της Συρίας και του έδωσε συγχαρητήρια για την πρόοδο που έχει επιτύχει προς την «αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας» της χώρας του.

Ο Αχμέντ αλ Σάρα ήταν στο αντίπαλο στρατόπεδο που ανέτρεψε τον σύμμαχο της Μόσχας, τον πρώην πρόεδρο, Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος έχει βρει καταφύγιο στη ρωσική πρωτεύουσα. Έτσι στη Ρωσία υπάρχουν έντονες ανησυχίες για το μέλλον των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία και την ρωσική παρουσία στη χώρα.

Πριν από τις συνομιλίες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι θα συζητηθεί «η παρουσία των στρατιωτών μας στη Συρία». Οι Ρώσοι στρατιώτες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αεροπορική βάση Χμεϊμίμ και στη ναυτική βάση Ταρτούς.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία φέρεται να απέσυρε τις δυνάμεις της από το αεροδρόμιο του Καμισλί στη βορειοανατολική Συρία.

Ο Πούτιν υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Συρίας στη Μόσχα. 28 Ιανουαρίου 2026

Η πραγματιστική προσέγγιση του Αλ Σάρα

Η Μόσχα ανησυχούσε για την πιθανότητα να αναδυθεί μια «λαϊκίστικη αντιρωσική» κυβέρνηση στη Δαμασκό όταν ανατράπηκε ο Μπασάρ αλ-Άσαντ, δήλωσε στο Al Jazeera ο Σάμουελ Ραμάνι, συνεργάτης της «δεξαμενής σκέψης» RUSI με έδρα το Λονδίνο.

Εξήγησε ότι αρχικά οι Ρώσοι φοβούνταν ότι ο πρόεδρος της Συρίας θα τους διώξει από τη χώρα αλλά «εξεπλάγησαν ευχάριστα» όταν διαπίστωσαν ότι παρά την υποβάθμιση οι σχέσεις τους με τη Δαμασκό διατηρούνται.

Σύμφωνα με τον Σάμουελ Ραμάνι, ο πρόεδρος της Συρίας έχει υιοθετήσει μία πραγματιστική προσέγγιση και επιδιώκει να έχει σχέσεις με δυνάμεις εκτός της Μέσης Ανατολής, ως αντιστάθμισμα και σε πιθανές πολιτικές αναταράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι επιεικείς απέναντι στη Συρία όσον αφορά τη συνεργασία της με τη Ρωσία, αρκεί να κρατήσει το Ιράν εκτός, ενώ οι Δημοκρατικοί είναι γενικά πιο επιφυλακτικοί και επιθυμούν να προχωρήσουν πιο αργά στην άρση των κυρώσεων και σε άλλα ζητήματα», σημείωσε ο αναλυτής.

«Ο Αλ Σάρα χρειάζεται επίσης και τη Ρωσία, και γι' αυτό συνεργάζεται μαζί της», είπε ο Σάμουελ Ραμάνι.

