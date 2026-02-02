Η ζωή του Μπόρις Κάρλοφ: Ο «αληθινός» Φρανκενστάιν που άλλαξε την ιστορία του κινηματογράφου

Στις 2 Φεβρουαρίου 1969, ο Μπόρις Κάρλοφ άφησε την τελευταία του πνοή στο Μίντχερστ του Δυτικού Σάσεξ.

Εκείνη τη στιγμή, το όνομά του ήταν ήδη χαραγμένο ανεξίτηλα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου τρόμου, ως το αποτέλεσμα μιας πορείας που διήρκεσε δεκαετίες και πέρασε από το θέατρο, τον βωβό κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Από τον Γουίλιαμ Πρατ στον Μπόρις Κάρλοφ

Ο Μπόρις Κάρλοφ γεννήθηκε ως Γουίλιαμ Χένρι Πρατ στις 23 Νοεμβρίου 1887 στο Λονδίνο, σε μια πολυμελή οικογένεια. Ήταν ο μικρότερος γιος του Έντουαρντ και της Ελίζα Πρατ και, στα νεανικά του χρόνια, βρέθηκε μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημμα: να ακολουθήσει καριέρα στο βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ή να κυνηγήσει το όνειρό του στην υποκριτική.

Η απόφαση είχε ληφθεί από πολύ νωρίς. Όπως είχε πει αργότερα, «όταν ήμουν εννέα ετών, έπαιξα τον βασιλιά των δαιμόνων στη Σταχτοπούτα και αυτό με εκτόξευσε σε μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή ως τέρας».

Παρότι αρκετά μέλη της οικογένειάς του ήταν διπλωμάτες, εκείνος φρόντισε συνειδητά να μην περάσει ποτέ τις εξετάσεις για το διπλωματικό σώμα, ώστε να μην παρεκκλίνει από τον στόχο του.

Τα πρώτα δύσκολα χρόνια

Το 1909 ταξίδεψε στον Καναδά, όπου τα πρώτα του χρόνια ήταν μακριά από τα φώτα της σκηνής. Δούλεψε σκάβοντας πηγάδια και ως μεσίτης ακινήτων, μέχρι που το 1910 εντάχθηκε σε έναν περιοδεύοντα θεατρικό θίασο.

Από το 1918 άρχισε να εμφανίζεται σε βωβές ταινίες, κυρίως σε δευτερεύοντες ρόλους, ενώ παράλληλα συνέχιζε τη θεατρική του πορεία.

Η πρώτη σημαντική αναγνώριση ήρθε το 1931, με την ερμηνεία ενός κατάδικου που μετατρέπεται σε δολοφόνο στην ταινία The Criminal Code. Την ίδια χρονιά, ωστόσο, η καριέρα του επρόκειτο να αλλάξει οριστικά πορεία.

Ο ρόλος που τον έκανε θρύλο

Η μεγάλη στιγμή ήρθε όταν ο Μπέλα Λουγκόζι αρνήθηκε τον ρόλο του τέρατος στην κινηματογραφική μεταφορά του Frankenstein από την Universal.

Ο Κάρλοφ επιλέχθηκε σχεδόν τυχαία, όπως ο ίδιος θυμόταν, για να ενσαρκώσει έναν «φρικτό τέρας». Η ερμηνεία του, γεμάτη λεπτές αποχρώσεις τρυφερότητας και συμπόνιας, ενθουσίασε κοινό και κριτικούς.

Η ταινία του 1931 εξελίχθηκε σε κινηματογραφικό γεγονός και καθιέρωσε τον Κάρλοφ ως το νέο πρόσωπο του τρόμου. Ακολούθησαν επιτυχίες όπως The Old Dark House και The Mummy το 1932, ενώ το όνομά του έγινε τόσο συνώνυμο του είδους, ώστε η Universal να προωθεί τις ταινίες του απλώς με το επώνυμο «Karloff».

Καριέρα και αγώνες

Ο Κάρλοφ επανέλαβε τον ρόλο του τέρατος του Φρανκενστάιν στις ταινίες Bride of Frankenstein και Son of Frankenstein, ενώ συνεργάστηκε και πάλι με τον Λουγκόζι σε ταινίες όπως The Black Cat και The Raven. Παράλληλα, το 1933 υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Ηθοποιών της Αμερικής, έχοντας βιώσει ο ίδιος τις σκληρές εργασιακές συνθήκες των στούντιο.

Το θέατρο δεν έλειψε ποτέ από τη ζωή του. Το 1941 γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο Μπρόντγουεϊ με την κωμωδία Arsenic and Old Lace, ενώ τη δεκαετία του ’40 πρωταγωνίστησε σε δημοφιλείς ραδιοφωνικές εκπομπές μυστηρίου. Αν και ο τρόμος υπήρξε η βάση της καριέρας του, δεν δίστασε να δοκιμαστεί και σε άλλους ρόλους, από ντετέκτιβ μέχρι Ινδιάνο αρχηγό σε παραγωγές του Σέσιλ Μπ. ΝτεΜιλ.

Η τηλεόραση και η δεύτερη ακμή

Με τη μείωση του ενδιαφέροντος για τις ταινίες τρόμου στα τέλη της δεκαετίας του ’40, ο Κάρλοφ στράφηκε στην τηλεόραση. Ξεχώρισε ως παρουσιαστής στη σειρά Thriller/Suspense, ενώ η φωνή του έμεινε αξέχαστη στο How the Grinch Stole Christmas. Για τη συγκεκριμένη δουλειά τιμήθηκε με βραβεία Grammy το 1967 και το 1968.

Η προσωπική ζωή και το τέλος

Ο Μπόρις Κάρλοφ παντρεύτηκε έξι φορές, συχνά με αυτοσαρκαστική διάθεση να σχολιάζει την προσωπική του ζωή. Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως το εμφύσημα και οι χρόνιοι πόνοι, συνέχισε να εργάζεται μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ακόμη και κουβαλώντας φιάλη οξυγόνου στα γυρίσματα.

Ο Μπόρις Κάρλοφ πέθανε σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη. Από τους βωβούς ρόλους μέχρι τον απόλυτο μύθο του τρόμου, η πορεία του αντικατοπτρίζει την εξέλιξη ολόκληρου του είδους και επιβεβαιώνει τη θέση του ως μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου.