Κηφισιά: Τροχαίο με τραυματία στην οδό Τατοΐου

Τροχαίο ατύχημα μεταξύ δύο αυτοκινήτων είχαμε πριν από λίγη ώρα στην οδό Τατοΐου και συγκεκριμένα στον αριθμό 28.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε μια γυναίκα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις τόσο της αστυνομίας όσο και το ΕΚΑΒ.

