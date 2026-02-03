Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε όπλα σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια θα σταλούν τα ευρήματα για να διαπιστωθεί τυχόν σύνδεση με τις δολοφονίες στα Βορίζια αν και οι τύποι δεν φαίνεται να ταιριάζουν με τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ έχουν μόλις εντοπίσει μια παράνομη κυνηγετική καραμπίνα σε ένα σπίτι στα Βορίζια της Κρήτης λίγες ώρες μετά το μακελειό της 1ης Νοεμβρίου με δύο νεκρούς

Πολεμικό όπλο, μεταξύ των άλλων ευρημάτων, ανακάλυψαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και του ΤΑΕ ΜΕσσαράς, κατά την διάρκει ερευνών σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο στην περιοχή των Βοριζίων.

Τόσο το συγκεκριμένο όπλο όσο και άλλα ευρήματα που εντοπίστηκαν εντός αλλά και εκτός του συγκεκριμένου ποιμνιοστασίου, θα πάρουν το δρόμο τους για τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, στην Αθήνα. Η επιχείρηση στο παλιό ποιμνιοστάσιο έγινε πρωινές ώρες της Τρίτης, με τις πληροφορίες που είχαν περιέλθει στη διάθεση των Αρχών να αποδεικνύονται απόλυτα αξιόπιστες.

Όπως σημειώνει το CretaLive, εντός του παλιού οικήματος οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πολεμικό με κινητό ουραίο μέσα σε μία πράσινη θήκη κυνηγετικού που ήταν αφημένη στο έδαφος. Ακόμα κατασχέθηκε ένα δίκαννο κυνηγετικό, με αποξεισμένο αριθμό σειράς, ενώ εξωτερικά του ποιμνιοστασίου, σε πέτρινη περίφραξη, ανάμεσα σε πέτρες, βρέθηκαν μέσα σε έναν κουβά: έξι χάρτινα κουτιά με 53 πλήρη φυσίγγια πολεμικού, τρεις πετσέτες, αλλά και αρκετά μέτρα φυτίλι, διαφορετικών χρωμάτων.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται αρκετά σημαντική για την τοπική ΕΛ.ΑΣ καθώς, ως γνωστόν, δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου, με νεκρούς τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Μπορεί τα συγκεκριμένα ευρήματα να μην έχουν σχέση με την υπόθεση, μπορεί όμως και να έχουν ή μπορεί να δώσουν απαντήσεις σε άλλα ερωτήματα. Για την Ασφάλεια Ηρακλείου που χειρίζεται την υπόθεση χρειάζεται ακόμα να συμπληρωθούν βασικά κομμάτια της έρευνας τόσο με τα όπλα του μακελειού όσο και με το θέμα της έκρηξης που προηγήθηκε τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου και φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία της αιματοχυσίας της 1ης Νοεμβρίου. Πλέον τα στελέχη της υπηρεσίας θα αναμένουν και τις απαντήσεις των ειδικών από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Πολύ πιθανόν να ανιχνευθεί DNA και να υπάρξει ταυτοποίηση του ατόμου ή των ατόμων που έχουν πιάσει τον οπλισμό και τα πυρομαχικά. Πάντως, πηγές ενημέρωσης ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι ο τύπος του πολεμικού είναι επαναληπτικό-χειροκίνητης όπλισης και τέτοιο όπλο δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε στο ένοπλο επεισόδιο.

