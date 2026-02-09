Ημέρα της Γαλεντίνας: Τι είναι και πώς μπορείτε να την γιορτάσετε με τις φίλες σας

Η Christie O’Sullivan από το Trinity της Φλόριντα γιορτάζει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου εδώ και 21 χρόνια με τον σύζυγό της, αλλά η αγαπημένη της γιορτή είναι άλλη- αυτή που πέρασε με μια καλή της φίλη πριν παντρευτεί. Εκείνη την ημέρα, πήραν ρεπό από τις εργασίες τους, πήγαν για μασάζ και ύστερα βγήκαν για ένα κοκτέιλ και ένα πολυτελές δείπνο.

«Για μένα, ήταν 10 στα 10. Όλη η μέρα είχε κάποιον σκοπό», τόνισε η O’Sullivan, μιλώντας στο Associated Press, εξηγώντας ότι η έξοδος εκείνη έλαβε χώρα στις 13 Φεβρουαρίου, μια ημέρα, δηλαδή, πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. «Εκείνη η ημέρα μου έδωσε δύναμη, γιατί δέχεσαι απίστευτη πίεση για να είσαι σε μια σχέση εκείνη την περίοδο».

Αυτή η ημέρα έχει καθιερωθεί ως η Ημέρα της Γαλεντίνας, η οποία έγινε φαινόμενο της ποπ κουλτούρας από ένα επεισόδιο της Αμερικανικής κωμικής σειράς «Parks and Recreation» το 2010, το οποίο ήταν αφιερωμένο στις γυναικείες φιλίες γύρω από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ο χαρακτήρας της Amy Poehler, Leslie Knope, κάλεσε τις φίλες της στις 13 Φεβρουαρίου για να γιορτάσουν ακριβώς αυτό. «Τι είναι η Ημέρα της Γαλεντίνας; Α, είναι απλώς η καλύτερη μέρα του χρόνου», ακούγεται να λέει η Knope στην σειρά.

Φυσικά, οι γυναικείες φιλίες μπορούν να γιορταστούν οποιαδήποτε ημέρα του χρόνου. Είτε, λοιπόν, στις 13 Φεβρουαρίου είτε σε άλλη μέρα της χρονιάς, ακολουθούν μερικοί τρόποι για να γιορτάσετε την Ημέρα της Γαλεντίνας με τις φίλες σας.

Διοργανώστε ένα πάρτι στο σπίτι σας

Τα τελευταία τρία χρόνια, η Τσέλα Παπατσιόλι από το Νιού Τζέρσεϊ διοργανώνει ένα πάρτι στο σπίτι της για την Ημέρα της Γαλεντίνας. Προσλαμβάνει έναν μπάρμαν και έναν DJ, και φέτος προσκάλεσε 45 από τους πιο κοντινούς και αγαπημένους της ανθρώπους. «Μέχρι στιγμής, 34 άτομα έχουν επιβεβαιώσει ότι θα έρθουν. Να τονίσω ότι δεν επιτρέπονται άντρες εκτός αν ο μπάρμαν τυχαίνει να είναι άντρας», είπε η ίδια.

Μάθετε ένα καινούργιο χόμπι

Μια άλλη επιλογή είναι να συγκεντρώσετε τις καλύτερες σας φίλες και να παρακολουθήσετε όλες μαζί ένα μάθημα ζαχαροπλαστικής, καλλιγραφίας ή γιόγκα, όπως κάνει εδώ και χρόνια η Liz Momblanco από το Μίσιγκαν. «Πάντα μου άρεσε να μαθαίνω κάτι καινούργιο και να το μοιράζομαι την εμπειρία», λέει η Momblanco. «Σε ενώνει να κάνεις μια δραστηριότητα με κάποιον, είτε είναι κάτι μικρό είτε κάτι πολύ μεγάλο».

Άλλες πιο απλές ιδέες

Κάποιοι γιορτάζουν την Ημέρα της Γαλεντίνας απλά βγαίνοντας για καφέ ή παίζοντας χαρτιά με τις φίλες τους. Μπορείτε να πάτε σε μια παράσταση ή σε ένα μουσείο, ή να κάνετε πεζοπορία ή να παρακολουθήσετε ένα μάθημα γυμναστικής.

Άλλες ιδέες περιλαμβάνουν ψώνια, χορό, πατινάζ, καραόκε, journaling και μανικιούρ και πεντικιούρ.