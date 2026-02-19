Ισπανία: Άνδρας πέθανε μετά από χρήση taser από την αστυνομία

Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας 47 ετών στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, μετά την ακινητοποίησή του από την αστυνομία με χρήση taser.

Σύμφωνα με την El Mundo, περίπου στις 4:15 τα ξημερώματα της Πέμπτης, η αστυνομία έλαβε μια ανησυχητική κλήση από γείτονες ενός διαμερίσματος στη γειτονιά Coll den Rabassa της Πάλμα. Η κλήση ανέφερε ότι ο άνδρας έσπαγε βίαια αντικείμενα και φώναζε μέσα στο σπίτι του.

Τα τρία ανήλικα παιδιά του βρίσκονταν στο σπίτι μίας γειτόνισσας, αφού το μεγαλύτερο παιδί που είναι 11 ετών, χτύπησε την πόρτα της αναζητώντας καταφύγιο. Τα παιδιά ήταν μόνα με τον πατέρα τους, καθώς η μητέρα τους είχε φύγει προσωρινά από το νησί.

Δεδομένης της βίαιης φύσης της κατάστασης, πολλά περιπολικά στάλθηκαν στο σημείο. Μόλις έφτασαν εκεί, εισέβαλαν στο σπίτι και διαπίστωσαν εκτεταμένες και ορατές ζημιές στην ιδιοκτησία και τον άνδρα, πολωνικής καταγωγής, εκτός ελέγχου και απρόθυμο να συνεργαστεί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ισπανική εφημερίδα, ο άνδρας δεν ηρεμούσε και επιτέθηκε βίαια στους αστυνομικούς. Η μεγάλη σωματική του δύναμη και η απειλή που αποτελούσε στην κατάστασή του οδήγησαν τους αστυνομικούς να ενεργήσουν σε αυτοάμυνα και να τον ακινητοποιήσουν χρησιμοποιώντας taser, ένα τυπικό όπλο ηλεκτροσόκ.

Muere un hombre en Palma tras ser reducido por la Policía con una pistola táser por su estado de nerviosismo https://t.co/WBKEas6nnc — EL MUNDO (@elmundoes) February 19, 2026

Ο άνδρας έπεσε αναίσθητος και υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή ενώ περίμεναν τους παραϊατρικούς και ένα ασθενοφόρο από την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν. Οι προσπάθειες ανάνηψης των παραϊατρικών συνεχίστηκαν για μία ώρα, αλλά ούτε αυτές ήταν επιτυχείς.

Θα διεξαχθεί νεκροψία στο θύμα τις επόμενες ώρες για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου, και έχει ξεκινήσει έρευνα από την Εθνική Μονάδα Ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας.

Μετά από επιτόπια επιθεώρηση της κατοικίας, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.

