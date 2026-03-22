IDF: Λειτούργησε η αεράμυνα αλλά δεν αναχαιτίστηκε ο πύραυλος στην Αράντ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην Αράντ, ωστόσο δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν τον βαλλιστικό πύραυλο που έπληξε την πόλη.

Ο εκπρόσωπος του IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της αποτυχίας αναχαίτισης, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για «διαφορετικό ή ιδιαίτερο τύπο πυραύλου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό εξετάζεται επιχειρησιακά, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη λειτουργία των συστημάτων αεράμυνας.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας Magen David Adom, συνολικά 71 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το βαλλιστικό πλήγμα. Από τους τραυματίες, 10 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, 13 φέρουν μέτρια τραύματα, ενώ 48 έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για νοσηλεία. Παράλληλα, ακόμη τέσσερα άτομα έλαβαν ιατρική φροντίδα λόγω άγχους και διακομίστηκαν στα νοσοκομεία.