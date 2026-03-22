Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Μιχάλης Ζαμπίδης: Σήκωσαν γροθιές ενόψει του μεγάλου αγώνα

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα ρινγκ, για πρώτη φορά μετά το 2015, προκειμένου να δώσει έναν εντυπωσιακό αγώνα απέναντι στον Floyd Mayweather Jr.. Η αναμέτρηση, που εντάσσεται στο event «Battle of the Legends», έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου 2026 στην Αθήνα και αναμένεται να συγκεντρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Στον αγώνα έδωσε το «παρών» η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αμερικανίδα πρέσβειρα γνωστοποίησε τη συνάντησή της με τον Έλληνα πρωταθλητή, δημοσιεύοντας φωτογραφία όπου οι δυο τους ποζάρουν με υψωμένες γροθιές αλλά χαμόγελα.

Από την πλευρά του, ο «Iron Mike» σχολίασε: «Η Ελλάδα συναντά τις ΗΠΑ. Όταν οι αξίες ενώνονται, η πορεία γίνεται πιο δυνατή».

