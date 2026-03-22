Φόρος τιμής στους αιθέρες για τους πεσόντες της συντριβής αεροσκάφους στο Ιράκ

Ένας αεροπόρος απέδωσε έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής σε τρία μέλη της Εθνοφρουράς της Οχάιο στις 19 Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά την τραγική συντριβή αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο δυτικό Ιράκ, που στοίχισε τη ζωή συνολικά σε έξι στρατιωτικούς.

Οι σμηναγοί Seth Koval και Curtis Angst, καθώς και ο αρχικελευστής Tyler Simmons, συμμετείχαν στην επιχείρηση «Operation Epic Fury» της αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το αεροσκάφος τύπου KC-135 συνετρίβη στις 12 Μαρτίου, περίπου στις 2 μετά το μεσημέρι. «Το αεροσκάφος χάθηκε ενώ πετούσε σε φίλιο εναέριο χώρο», ανέφερε η CENTCOM, διευκρινίζοντας πως τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι απώλειες και το ψηφιακό μνημείο

Στην ίδια μοιραία πτήση έχασαν τη ζωή τους ο ταγματάρχης John Alex Klinner, η σμηναγός Ariana G. Savino και η επιλοχίας Ashley B. Pruitt. Η Εθνοφρουρά της Οχάιο και η 121η Πτέρυγα Ανεφοδιασμού τίμησαν τη μνήμη των Koval, Angst και Simmons, εξαίροντας την προσφορά τους.

Η κίνηση όμως που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης ήρθε από έναν πιλότο, ο οποίος χρησιμοποίησε τη διαδρομή της πτήσης. Όπως καταγράφηκε από την πλατφόρμα Flightradar24, ο πιλότος «σχεδίασε» στον αέρα τη φιγούρα ενός στρατιωτικού και τρεις επιτύμβιες στήλες.

PAYING TRIBUTE: A pilot created a flightpath by drawing a service member and three headstones over Ohio to honor the state's Air National Guardsmen who died in an Iraq tanker crash while supporting Operation Epic Fury.

*Με πληροφορίες από Foxnews και Weeklytimesnow

