Ο Τραμπ στήνει άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου δίπλα στον Λευκό Οίκο

Αυτή η φωτογραφία, που παραχώρησε ο Will Hemsley, απεικονίζει ένα άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου μπροστά από το κτίριο Eisenhower Executive Office Building στην Ουάσιγκτον, την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026

Ένα άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου τοποθετήθηκε δίπλα στον Λευκό Οίκο, η τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίσει τον εξερευνητή.

Το άγαλμα είναι αντίγραφο ενός που πετάχτηκε στο λιμάνι της Βαλτιμόρης το 2020 στην πρώτη θητεία του Τραμπ κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών.

Ο Τραμπ υποστηρίζει μια παραδοσιακή άποψη του Κολόμβου ως ηγέτη της αποστολής του 1492 που θεωρείται ως η ανεπίσημη αρχή του ευρωπαϊκού αποικισμού στην Αμερική και η ανάπτυξη της σύγχρονης οικονομικής και πολιτικής τάξης.

Αλλά τα τελευταία χρόνια, ο Κολόμβος έχει επίσης αναγνωριστεί ως πρωταρχικό παράδειγμα της κατάκτησης του Νέου Κόσμου από τη Δυτική Ευρώπη, των πόρων του και των ιθαγενών της.

«Σε αυτόν τον Λευκό Οίκο, ο Χριστόφορος Κολόμβος είναι ήρωας και ο Πρόεδρος Τραμπ θα διασφαλίσει ότι θα τιμάται ως τέτοιος για τις επόμενες γενιές», έγραψε ο Λευκός Οίκος στο X.

Το άγαλμα, κατασκευασμένο κυρίως από μάρμαρο, δημιουργήθηκε από τον Will Hemsley, έναν γλύπτη με έδρα το Centreville στην ανατολική ακτή του Μέριλαντ.

Τα τελευταία χρόνια, ορισμένοι άνθρωποι, ιδρύματα και κυβερνητικοί φορείς έχουν εκτοπίσει την Ημέρα του Κολόμβου με την αναγνώριση της Ημέρας των Αυτόχθονων Λαών.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν το 2021 έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που γιόρτασε την Ημέρα των Αυτόχθονων Λαών με μια διακήρυξη.

Ο Τραμπ κάνει λόγο για «αριστερούς εμπρηστές» που παραμορφώνουν την ιστορία και διαστρεβλώνουν τη συλλογική μνήμη των Αμερικανών.

«Αναβιώνω την Ημέρα του Κολόμβου από τις στάχτες», δήλωσε τον περασμένο Απρίλιο.

Απηχώντας την προεκλογική του ρητορική για το 2024, παραπονέθηκε ότι «οι Δημοκρατικοί έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να καταστρέψουν τον Χριστόφορο Κολόμβο, τη φήμη του και όλους τους Ιταλούς που τον αγαπούν τόσο πολύ».