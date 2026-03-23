Το Ντουμπάι... ερημώνει: Άδεια αεροπλάνα και πτήσεις χωρίς επιβάτες η νέα καθημερινότητα

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν αεροπλάνα με σειρές κενών καθισμάτων προς το Ντουμπάι, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, τουλάχιστον 39 επιβατικά αεροπλάνα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι προσγειώθηκαν ή απογειώθηκαν μέσα σε μόλις πέντε λεπτά μετά από προειδοποίηση για επικείμενη επίθεση. Ανάλογες καταγραφές έγιναν για έξι αεροπλάνα στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι και δώδεκα στο αεροδρόμιο του Σαρτζάχ.

Τουλάχιστον πέντε αεροπλάνα που βρίσκονταν στα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής έχουν δεχτεί πλήγμα από ιρανικές επιθέσεις, καθώς συνεχείς επιθέσεις έχουν πλήξει την περιοχή. Σε κοινωνικά δίκτυα, επιβάτες και μάρτυρες δημοσιεύουν φωτογραφίες από άδεια αεροπλάνα της Emirates, με μια λεζάντα να αναφέρει: «Δεν έχω ξαναδεί άδειο πτήση της Emirates».

Κλείσιμο και ανακατεύθυνση πτήσεων

Την προηγούμενη Δευτέρα, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι έκλεισε προσωρινά, αφού ένα ιρανικό drone χτύπησε δεξαμενή καυσίμου προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Οι πτήσεις ανακατευθύνθηκαν και οι δρόμοι προς το αεροδρόμιο έκλεισαν, ενώ ένας μαύρος καπνός ήταν ορατός από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Πτήσεις από το Νέο Δελχί, τη Μελβούρνη, τη Σίδνεϊ και την πόλη Thiruvananthapuram στην Ινδία αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη χώρα αναχώρησής τους. Παρόμοια μέτρα αφορούσαν πτήσεις από Λονδίνο, Εδιμβούργο, Μάντσεστερ και Δουβλίνο.

Τουλάχιστον δύο drones έπληξαν το αεροδρόμιο και για αρκετές ώρες η αεροπορική εταιρεία Emirates συμβούλευε τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν, ενώ ορισμένες πτήσεις ανακατευθύνθηκαν στο μικρότερο Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum στο Τζέμπελ Άλι. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ντουμπάι, η αναστολή των πτήσεων επιβλήθηκε ως προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια επιβατών και προσωπικού μετά την επίθεση που σημειώθηκε περίπου στις 4 π.μ. τοπική ώρα.

Οι αρχές έσπευσαν να καθησυχάσουν το κοινό, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «ελάχιστη ζημιά» και χωρίς τραυματισμούς, ενώ αναφέρθηκε ως «περιστατικό που σχετίζεται με drone». Την ίδια περίοδο, συντρίμμια από τρεις βαλλισικούς πυραύλους έπληξαν τρία ιδιωτικά αεροπλάνα στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Ισραήλ. Δύο άλλα αεροπλάνα, ένα Airbus A380 της Emirates και ένα A321 της Saudia, χτυπήθηκαν ενώ βρίσκονταν σταθμευμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι στην αρχή της σύγκρουσης.

Επαναφορά πτήσεων και μέτρα ασφαλείας

Παρά τον συνεχιζόμενο κίνδυνο από πυραυλικές και drone επιθέσεις, οι αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής έχουν επαναφέρει εκατοντάδες πτήσεις ημερησίως. Σύμφωνα με δεδομένα από τον Flightradar24, τις τελευταίες δύο εβδομάδες η Emirates πραγματοποιεί περίπου 300 πτήσεις ημερησίως, αντιπροσωπεύοντας το 60% της δυναμικότητας πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Μαζί με εταιρείες όπως η Etihad, Flydubai και AirArabia, οι αεροπορικές εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν πραγματοποιήσει περισσότερα από 11.000 ταξίδια από την έναρξη του πολέμου.

Για την αντιμετώπιση κινδύνων, τα ΗΑΕ έχουν καθορίσει συγκεκριμένους διαδρόμους πτήσεων για περίπτωση ανακατεύθυνσης, ενώ μαχητικά αεροσκάφη έχουν αναπτυχθεί για την προστασία των αεροπλάνων. Εκπρόσωπος της Etihad δήλωσε: «Δεν λειτουργούμε καμία πτήση αν δεν έχει εκτιμηθεί πλήρως και εγκριθεί ως ασφαλής». Ο διευθύνων σύμβουλος των Αεροδρομίων του Ντουμπάι, Πολ Γκρίφιθς, τόνισε: «Η ικανότητα ανίχνευσης και αντίδρασης στις απειλές έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική και αποδοτική».

Την ίδια ώρα, ξένες αεροπορικές εταιρείες, όπως η British Airways, έχουν ακυρώσει όλες τις πτήσεις προς το Ντουμπάι μέχρι το καλοκαίρι, επικαλούμενες «συνεχιζόμενη αβεβαιότητα» και «αστάθεια στον εναέριο χώρο». Οι πτήσεις προς Αμμάν, Μπαχρέιν και Τελ Αβίβ αναστέλλονται μέχρι τις 31 Μαΐου, ενώ ταξίδια προς Ντόχα στο Κατάρ παραμένουν σε αναμονή μέχρι το τέλος Απριλίου. Οι πτήσεις προς το Άμπου Ντάμπι αναβάλλονται για αργότερα μέσα στο έτος.

Επιστροφές και προσπάθειες συγκράτησης της εικόνας

Περισσότεροι από 63.000 Βρετανοί έχουν επιστρέψει από τα ΗΑΕ από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Την ίδια στιγμή, οι αρχές των ΗΑΕ επιχειρούν να μειώσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης στον δημοφιλή τουριστικό προορισμό, επιβάλλοντας αυστηρό έλεγχο στη δημοσίευση βίντεο και εικόνων που σχετίζονται με τις συγκρούσεις. Η Emirates έχει εντείνει την καταστολή δημοσιεύσεων στα κοινωνικά δίκτυα που δείχνουν πυραύλους, drones ή αεροπορικές αναχαιτίσεις, προκειμένου να διατηρήσει την εικόνα των ΗΑΕ ως ασφαλούς προορισμού.

Οι αρχές του Ντουμπάι ενημερώνουν το κοινό ότι οι «μεγάλοι θόρυβοι» στον ουρανό αντιπροσωπεύουν την «ασφάλειά μας» καθώς το σύστημα αεράμυνας των ΗΑΕ παίρνει δράση. Την Παρασκευή, η αστυνομία των ΗΑΕ ανακοίνωσε τη σύλληψη περισσότερων από 100 ατόμων στο Άμπου Ντάμπι για λήψη και δημοσίευση παραπλανητικών πληροφοριών. Σύμφωνα με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα: «Η Αστυνομία του Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε τη σύλληψη 109 ατόμων διαφόρων εθνικοτήτων που κατέγραψαν χώρους και περιστατικά και διέδωσαν λανθασμένες πληροφορίες μέσω πλατφορμών κοινωνικών δικτύων κατά τη διάρκεια των τρεχόντων γεγονότων». Η ανάρτηση προσθέτει ότι οι πράξεις αυτές «μπορεί να προκαλέσουν αναταραχή στη δημόσια γνώμη και να διαδώσουν φήμες».

Ο γενικός εισαγγελέας των ΗΑΕ έχει παραγγείλει τη σύλληψη 35 ατόμων για δημοσίευση παραπλανητικών πληροφοριών, λήψη ή δημοσίευση υλικού που σχετίζεται με τον πόλεμο ή για δόξαση «εχθρικού κράτους και της πολιτικής και στρατιωτικής του ηγεσίας». Μεταξύ αυτών, ένας Ευρωπαίος τουρίστας συνελήφθη στο Ντουμπάι για δημοσίευση φωτογραφίας ξενοδοχείου μετά από επίθεση ιρανικού drone. Ο άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, συνελήφθη στις 9 Μαρτίου και σύμφωνα με τις αρχές θα μεταφερόταν στο αστυνομικό τμήμα Al Qusais για μία ή δύο ώρες, αλλά φέρεται να μην έχει επιστρέψει ακόμη.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ένας 60χρονος Βρετανός ήταν ένας από τους 21 που κατηγορήθηκαν βάσει νόμων για κυβερνοεγκλήματα σε σχέση με βίντεο και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα για τις πρόσφατες επιθέσεις με πυραύλους. Ο Λονδρέζος κατηγορείται ότι «μετέδωσε, δημοσίευσε, αναδημοσίευσε ή διέδωσε φήμες ή προπαγάνδα που θα μπορούσε να διαταράξει τη δημόσια ασφάλεια». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι διέγραψε το βίντεο από το τηλέφωνό του όταν του ζητήθηκε και δεν είχε καμία πρόθεση να κάνει κάτι κακό.

Παρόμοια μέτρα σε όλο τον Κόλπο

Παρόμοια μέτρα έχουν ληφθεί σε όλο τον Κόλπο, καθώς το Ιράν πλήττει αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία αλλά και πολιτική υποδομή, όπως ορόσημα, εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, αεροδρόμια και κατοικίες. Στο Κατάρ, οι αρχές έχουν συλλάβει περισσότερα από 300 άτομα για δημοσίευση εικόνων και παραπλανητικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ ανάλογα μέτρα έχουν ληφθεί στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

