Βίντεο IDF: To Ισραήλ ισοπέδωσε αρχηγείο της επίλεκτης δύναμης Radwan της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό
Συγκλονιστικά πλάνα από τις νυχτερινές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές
Σφοδρά χτυπήματα σε στρατηγικές θέσεις και κτήρια της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό και τον νότιο Λίβανο, εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, δίνοντας λίγες ώρες αργότερα στη δημοσιότητα βίντεο.
Ένα πολυώροφο κτήριο στη Βηρυτό, όπου στεγαζόταν το αρχηγείο της επίλεκτης δύναμη Radwan της Χεζμπολάχ και το τμήμα πληροφοριών της ομάδας κατέρρευσε, σύμφωνα με τον IDF.
Στο at-Tiri, στον νότιο Λίβανο, ένα άλλο χτύπημα στόχευε ένα κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ που λειτουργεί στον ραδιοφωνικό σταθμό Al-Nour.
