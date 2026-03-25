Ο Γκουτέρες διορίζει τον Γάλλο Αρνό ως απεσταλμένο για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

«Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να ανεβαίνουμε την κλιμάκωση - και να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε τη διπλωματική σκάλα», δήλωσε στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Ο Γκουτέρες διορίζει τον Γάλλο Αρνό ως απεσταλμένο για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, διόρισε τον Γάλλο Ζαν Αρνό ως προσωπικό του απεσταλμένο για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Γκουτέρες χαρακτήρισε την κατάσταση «εκτός ελέγχου», τονίζοντας ότι «ο κόσμος αντιμετωπίζει την απειλή ενός ευρύτερου πολέμου».

Ο Αρνό είχε προηγουμένως υπηρετήσει, μεταξύ άλλων ρόλων, ως προσωπικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Βολιβία και στη συνέχεια για το Αφγανιστάν.

Ο Γκουτέρες δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με παράγοντες στην περιοχή και διεθνώς και ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη αρκετές πρωτοβουλίες διαλόγου και ειρήνης.

Τόνισε ότι αυτές οι προσπάθειες πρέπει να πετύχουν και προειδοποίησε πως μια παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα εμποδίσει τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιπασμάτων σε μια κρίσιμη περίοδο για την παγκόσμια γεωργική παραγωγή.

«Είναι ώρα να σταματήσουμε να ανεβαίνουμε τη σκάλα της κλιμάκωσης και να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε τη σκάλα της διπλωματίας», δήλωσε από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Γενικός Γραμματέας σημείωσε ότι οι διαμεσολαβητές του ΟΗΕ έχουν ήδη προσφέρει τις υπηρεσίες τους και ότι ο Αρνό θα κάνει «ό,τι είναι δυνατό» για να στηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ζαν Αρνό διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή διπλωματία, με εξειδίκευση στις ειρηνευτικές συμφωνίες και τη διαμεσολάβηση, έχοντας υπηρετήσει σε αποστολές του ΟΗΕ στην Αφρική, την Ασία, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Η πιο πρόσφατη αποστολή του ήταν το 2021 ως προσωπικός απεσταλμένος του Γκουτέρες για το Αφγανιστάν και περιφερειακά ζητήματα.

Παράλληλα, ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι οι διαταραχές στις μεταφορές λιπασμάτων και η εκτίναξη των τιμών ενέργειας απειλούν να προκαλέσουν νέο κύμα αύξησης των τιμών τροφίμων σε ευάλωτες χώρες.

Ανάλυση που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα το World Food Programme προειδοποιεί ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν οξεία πείνα αν συνεχιστεί ο πόλεμος με το Ιράν μέχρι τον Ιούνιο.

Ο Γκουτέρες υπογράμμισε ακόμη ότι οι χώρες του Κόλπου αποτελούν σημαντικούς προμηθευτές πρώτων υλών για τα αζωτούχα λιπάσματα, τα οποία είναι κρίσιμα για τις αναπτυσσόμενες χώρες. «Χωρίς λιπάσματα σήμερα, μπορεί να έχουμε πείνα αύριο», κατέληξε.

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Έξι άτομα που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ συνελήφθησαν γιατί σχεδίαζαν «δολοφονίες»

23:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Ανήλικος εντοπίστηκε με κοκαΐνη και κάνναβη - Συνελήφθη και η μητέρα του

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μάθημα ανθρωπιάς από Κρητικό -Δώρισε δύο οχήματα και οικόπεδο στη μνήμη της οικογένειάς του

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γκουτέρες διορίζει τον Γάλλο Αρνό ως απεσταλμένο για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Στο Πεκίνο ο Τραμπ στις 14 και 15 Μαΐου

23:22ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Έντονη βροχή και πτώση δέντρου – Άμεση επέμβαση στον Καβρό

23:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός στο Άγιον Όρος: Τρόμος από το έντονο βουητό – Εικόνες από ρωγμές σε τρούλο

23:17ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πιθανή αμερικανική χερσαία επίθεση στο Χαργκ - Το Ιράν ενισχύει την άμυνά του στο νησί

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Συνελήφθη 41χρονος για αρχαιοκαπηλία – Κατασχέθηκαν 22 αρχαία νομίσματα

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η Τεχεράνη απέρριψε το σχέδιο των ΗΠΑ - Λευκός Οίκος: Θα πλήξουμε ακόμη πιο σκληρά το Ιράν

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Μια εκπαιδευτικός «εξομολογείται» τη δική της Κρήτη

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ εμπόδισε τον Νετανιάχου να καλέσει σε κάλεσμα εξέγερσης - «Θα τους θερίσουν»

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Φλόριντα: Ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας επέστρεψε στα ανοιχτά

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν ειρωνεύεται τις ΗΠΑ και τον Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

22:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «δράκος του Πειραιά» που συνελήφθη - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ματ Μπρίτιν αναλαμβάνει νέος γενικός διευθυντής του BBC

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

22:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος στο Newsbomb.gr για σεισμό στο Άγιο Όρος: «Ίσως είναι αργοπορημένος μετασεισμός από τον Ιούνιο του 2025»

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός στο Άγιο Όρος: «Γίνονται έλεγχοι, μικρής έκτασης ζημιές», λέει ο Αλκιβιάδης Στεφανής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Πώς ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

23:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός στο Άγιον Όρος: Τρόμος από το έντονο βουητό – Εικόνες από ρωγμές σε τρούλο

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη

22:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «δράκος του Πειραιά» που συνελήφθη - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

21:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,9 στο Άγιο Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας

19:04LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: Η επική απάντηση που έδωσε σε Γάλλο γιατρό όταν "έχασε" τη φωνή της

15:39LIFESTYLE

Ξεσπά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου: «Βλέπει όλος ο πλανήτης, δεν έχω λόγια»

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Δεν αναγνωρίζονταν οι σοροί των θυμάτων - Με σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι ο 39χρονος

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μάθημα ανθρωπιάς από Κρητικό -Δώρισε δύο οχήματα και οικόπεδο στη μνήμη της οικογένειάς του

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

14:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

23:17ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πιθανή αμερικανική χερσαία επίθεση στο Χαργκ - Το Ιράν ενισχύει την άμυνά του στο νησί

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον δύτη στο «Πηγάδι του Διαβόλου» - «Έχει βρεθεί οπτικό υλικό του 34χρονου με τις προσπάθειες να βγει»

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτές σκηνές στον Βόλο: Φώναζαν βοήθεια ενώ καίγονταν ζωντανές μαμά και κόρη - «Είδα μία γυναίκα στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες»

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Μοναστηράκι: Συμμορία επιτέθηκε σε 20χρονο για να του κλέψουν την αλυσίδα - Βίντεο ντοκουμέντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ