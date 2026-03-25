Ο Γκουτέρες διορίζει τον Γάλλο Αρνό ως απεσταλμένο για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, διόρισε τον Γάλλο Ζαν Αρνό ως προσωπικό του απεσταλμένο για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Γκουτέρες χαρακτήρισε την κατάσταση «εκτός ελέγχου», τονίζοντας ότι «ο κόσμος αντιμετωπίζει την απειλή ενός ευρύτερου πολέμου».

Ο Αρνό είχε προηγουμένως υπηρετήσει, μεταξύ άλλων ρόλων, ως προσωπικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Βολιβία και στη συνέχεια για το Αφγανιστάν.

Jean Arnault: The new UN envoy for the conflict in the Middle East and its consequences.

Ο Γκουτέρες δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με παράγοντες στην περιοχή και διεθνώς και ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη αρκετές πρωτοβουλίες διαλόγου και ειρήνης.

Τόνισε ότι αυτές οι προσπάθειες πρέπει να πετύχουν και προειδοποίησε πως μια παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα εμποδίσει τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιπασμάτων σε μια κρίσιμη περίοδο για την παγκόσμια γεωργική παραγωγή.

«Είναι ώρα να σταματήσουμε να ανεβαίνουμε τη σκάλα της κλιμάκωσης και να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε τη σκάλα της διπλωματίας», δήλωσε από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Γενικός Γραμματέας σημείωσε ότι οι διαμεσολαβητές του ΟΗΕ έχουν ήδη προσφέρει τις υπηρεσίες τους και ότι ο Αρνό θα κάνει «ό,τι είναι δυνατό» για να στηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ζαν Αρνό διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή διπλωματία, με εξειδίκευση στις ειρηνευτικές συμφωνίες και τη διαμεσολάβηση, έχοντας υπηρετήσει σε αποστολές του ΟΗΕ στην Αφρική, την Ασία, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Η πιο πρόσφατη αποστολή του ήταν το 2021 ως προσωπικός απεσταλμένος του Γκουτέρες για το Αφγανιστάν και περιφερειακά ζητήματα.

Παράλληλα, ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι οι διαταραχές στις μεταφορές λιπασμάτων και η εκτίναξη των τιμών ενέργειας απειλούν να προκαλέσουν νέο κύμα αύξησης των τιμών τροφίμων σε ευάλωτες χώρες.

Ανάλυση που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα το World Food Programme προειδοποιεί ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν οξεία πείνα αν συνεχιστεί ο πόλεμος με το Ιράν μέχρι τον Ιούνιο.

Ο Γκουτέρες υπογράμμισε ακόμη ότι οι χώρες του Κόλπου αποτελούν σημαντικούς προμηθευτές πρώτων υλών για τα αζωτούχα λιπάσματα, τα οποία είναι κρίσιμα για τις αναπτυσσόμενες χώρες. «Χωρίς λιπάσματα σήμερα, μπορεί να έχουμε πείνα αύριο», κατέληξε.

