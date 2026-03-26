NYT: Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να στείλει επιθετικά drones στο Ιράν

Τι αναφέρει δημοσίευμα των New York Times για τη στρατωτική συνεργασία Ιράν - Ρωσίας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

NYT: Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να στείλει επιθετικά drones στο Ιράν
Οι Ευρωπαίοι εκφράζουν όλο και μεγαλύτερη ανησυχία ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να παραδώσει προηγμένα drones στο Ιράν για να τα χρησιμοποιήσει στον πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times.

Η Ρωσία και το Ιράν ήρθαν πιο κοντά κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι έχουν χρησιμοποιήσει εκτενώς ιρανικά drones στην Ουκρανία, ενώ οι δύο χώρες έχουν συνεργαστεί για να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις και να πουλήσουν πετρέλαιο στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλείται η εφημερίδα, μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν πριν από μερικές εβδομάδες, η Ρωσία άρχισε να διαβιβάζει στο Ιράν δορυφορικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με αμερικανικές βάσεις και άλλους πιθανούς στόχους στην περιοχή.

Ιρανικά drones

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν ανακαλύψει ότι η Ρωσία είχε προμηθεύσει το Ιράν με drones και πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και χωρών στη Μέση. Σε συνέντευξη στο CNN στις 15 Μαρτίου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα είχε μεταφέρει drones που κατασκευάστηκαν με ιρανικές άδειες.

Δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times την Πέμπτη φάνηκε να επιβεβαιώνει αυτές τις δηλώσεις. Ανέφερε ότι η Ρωσία «βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας σταδιακής αποστολής drones, φαρμάκων και τροφίμων προς το Ιράν», σύμφωνα με αναφορές δυτικών μυστικών υπηρεσιών.

Τι είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ

Όταν ρωτήθηκε στις Βρυξέλλες σχετικά με τις αναφορές αυτές ο Μαρκ Ρούτε, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, δεν επιβεβαίωσε άμεσα αν η Ρωσία στέλνει μαχητικά drones στο Ιράν. Ανέφερε ότι πρόκειται για θέμα πληροφοριών «οπότε το κρατάμε μυστικό». Ωστόσο, όπως είπε ο Μαρκ Ρούτε, οι αξιωματούχοι έχουν από καιρό επισημάνει «μια στενή σχέση» μεταξύ Ιράν, Ρωσίας, Βόρειας Κορέας και Κίνας.

«Έτσι, σας λέει κάτι όταν βγαίνουν αυτές οι αναφορές ότι η Ρωσία μοιράζεται τόσα πολλάμε το Ιράν. Ας μην είμαστε λοιπόν αφελείς σχετικά με αυτό», τόνισε ο Ρούτε. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, είπε ότι «η Ρωσία και το Ιράν συνεργάζονται. Μοιράζονται τακτικές, εκπαίδευση και τεχνολογία».

Δύο ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μιλώντας ανώνυμα λόγω της διπλωματικής ευαισθησίας του θέματος, δήλωσαν στους New York Times ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των χωρών τους πιστεύουν ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να παραδώσει drones στο Ιράν για χρήση στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με πιθανές αποστολές ή χρονοδιαγράμματα.

Ένας τρίτος Ευρωπαίος αξιωματούχος δεν ήταν τόσο κατηγορηματικός και ανέφερε ότι υπήρχαν «ισχυρές ενδείξεις» ότι οι Ρώσοι και οι Ιρανοί είχαν συνάψει μια τέτοια συμφωνία. Ωστόσο, ο εν λόγω αξιωματούχος δεν γνώριζε αν είχαν παραδοθεί drones ή αν βρισκόταν σε εξέλιξη η παράδοσή τους.

Τα εργοστάσια όπλων του Ιράν, τόσο για drones όσο και για βαλλιστικούς πυραύλους, αποτελούν πρωταρχικούς στόχους των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε αυτόν τον πόλεμο. Επομένως, είναι πιθανό ότι ρωσικά drones θα βοηθούσαν να καλυφθεί αυτό το κενό στην παραγωγή του Ιράν.

Διαψεύδει το Κρεμλίνο

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, αρνήθηκε την Πέμπτη ότι η Ρωσία παρέδιδε drones και άλλα όπλα στο Ιράν για χρήση σε αυτόν τον πόλεμο, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι επρόκειτο για «ψευδείς πληροφορίες».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου διέψευσε και δημοσίευμα στην εφημερίδα Τhe Wall Street Journal νωρίτερα αυτόν το μήνα, το οποίο ανέφερε ότι η Ρωσία είχε ήδη προμηθεύσει το Ιράν με εκσυγχρονισμένα εξαρτήματα για τα drones του, με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας, της πλοήγησης και της στόχευσης.

Η Ρωσία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έχει μεταφέρει ιατρικά εφόδια και τρόφιμα στο Ιράν μέσω ξηράς από το Αζερμπαϊτζάν και ότι θα συνεχίσει να το κάνει. Στις 7 Μαρτίου, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τις αναφορές ότι η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν για να στοχεύσει αμερικανικές δυνάμεις. «Αν ρίξετε μια ματιά σε ό,τι συνέβη στο Ιράν την τελευταία εβδομάδα, αν λαμβάνουν πληροφορίες, αυτό δεν τους βοηθά και πολύ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τους New York Times, η ρωσική στρατιωτική υποστήριξη προς το Ιράν αποτελεί ένα δύσκολο ζήτημα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συχνά έχει ταχθεί υπέρ της Ρωσίας σε σχέση με την Ουκρανία και έχει δείξει απροθυμία να ασκήσει περισσότερη πίεση στη Μόσχα.

Ακόμη πιο δύσκολο είναι το γεγονός ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και, σε μια προσπάθεια να τις μειώσει, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε πρόσφατα την άρση ορισμένων οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του ρωσικού πετρελαίου. Αυτό εξόργισε τους Ευρωπαίους και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς βοηθά στη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής, η οποία συνεχίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία και υποστηρίζει το Ιράν στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το μεγαλύτερο εργοστάσιο κατασκευής επιθετικών drones στον κόσμο

Η Μόσχα θεωρεί τη βοήθειά της προς το Ιράν ως μια μορφή απάντησης για την βοήθεια που προσφέρουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία. Η βοήθεια της Ρωσίας προς το Ιράν έρχεται σε συνέχεια της σημαντικής στρατιωτικής υποστήριξης που παρείχε η Τεχεράνη στον ρωσικό στρατό στην Ουκρανία, σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές του, τον Σεπτέμβριο του 2022, ιδίως με την παροχή εκατοντάδων ιρανικών drones τύπου Shahed-136.

Στη συνέχεια, η Ρωσία κατασκεύασε τη δική της μονάδα παραγωγής για τα drones στην Yelabuga, στο Ταταρστάν, περίπου 620 μίλια ανατολικά της Μόσχας. Ενώ αρχικά οι Ρώσοι ειδικοί συναρμολογούσαν τα drones από ιρανικά κιτ, η επιχείρηση έχει επεκταθεί δραματικά.

Στις αρχές του 2023, το εργοστάσιο παρήγαγε περίπου 100 drones τον μήνα, αλλά τώρα μπορεί να παράγει χιλιάδες. Ο σχεδιασμός έχει επίσης εξελιχθεί. Οι Ρώσοι μηχανικοί έχουν τροποποιήσει το αρχικό μοντέλο σε ένα χαρακτηριστικό ρωσικό προϊόν, με εγχώρια σκάφη, κεφαλές και συστήματα πλοήγησης.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Τιμούρ Σαγκιβαλέγιεφ, επικεφαλής της ειδικής οικονομικής ζώνης όπου βρίσκεται το εργοστάσιο της Γιελαμπούγκα, το χαρακτήρισε στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας ως «το μεγαλύτερο και πιο μυστικό εργοστάσιο κατασκευής επιθετικών drones στον κόσμο». Επιπλέον ανέφερε ότι το εργοστάσιο παρήγαγε εννέα φορές περισσότερα drones από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί.

