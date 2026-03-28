Αντέχει το Ιράν: Μόνο το 1/3 του πυραυλικού οπλοστασίου του έχει καταστραφεί

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι έχουν καταστρέψει με βεβαιότητα περίπου το ένα τρίτο του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν, καθώς ο πόλεμος με το Ισραήλ πλησιάζει τον έναν μήνα, σύμφωνα με πηγές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η τύχη ενός ακόμη τρίτου από το οπλοστάσιο παραμένει ασαφής, ωστόσο θεωρείται πιθανό ότι έχει υποστεί ζημιές ή έχει θαφτεί σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τα drones, με περίπου το ένα τρίτο να έχει καταστραφεί.

Παρά τις απώλειες, η Τεχεράνη διατηρεί σημαντικό απόθεμα και ενδέχεται να ανακτήσει μέρος των όπλων της μετά το τέλος των συγκρούσεων. Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι το Ιράν διαθέτει πλέον «πολύ λίγους πυραύλους».

Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones έχουν μειωθεί κατά περίπου 90%, ενώ πάνω από το 66% των σχετικών εγκαταστάσεων παραγωγής έχει καταστραφεί. Συνολικά, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 10.000 στρατιωτικούς στόχους και έχουν βυθίσει το 92% των μεγάλων πλοίων του ιρανικού ναυτικού.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές το πραγματικό μέγεθος του ιρανικού οπλοστασίου, κυρίως λόγω των εκτεταμένων υπόγειων εγκαταστάσεων. Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι ίσως δεν υπάρξει ποτέ ακριβής αποτίμηση.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον στόχων στην περιοχή, ενώ έχει επιδείξει και νέες δυνατότητες, όπως πλήγματα μεγάλης εμβέλειας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι, παρά τα πλήγματα, η χώρα διατηρεί έως και το 30% των πυραυλικών της δυνατοτήτων, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την πλήρη εξουδετέρωσή τους.