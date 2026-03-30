Ιταλία: Αυτοί είναι οι 3 πίνακες που εκλάπησαν - Στα 9 εκατ. ευρώ εκτιμάται η αξία τους

Snapshot Στις 22 Μαρτίου, τέσσερις μασκοφόροι εισέβαλαν στη βίλα του Ιδρύματος Magnani Rocca κοντά στην Πάρμα και έκλεψαν τρεις πολύτιμους πίνακες.

Οι κλεμμένοι πίνακες είναι «Τα Ψάρια» του Ρενουάρ, «Νεκρή Φύση με Κεράσια» του Σεζάν και «Οδαλίσκη στη Βεράντα» του Ματίς.

Η αξία των κλεμμένων έργων εκτιμάται στα 9 εκατ. ευρώ, με το έργο του Ρενουάρ να αξίζει περίπου 6 εκατ. ευρώ.

Η κλοπή ανακόπηκε από το σύστημα συναγερμού του μουσείου, που εμπόδισε τους δράστες να κλέψουν περισσότερα αντικείμενα.

Την υπόθεση ερευνούν οι Ιταλοί Καραμπινιέροι και η Μονάδα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Μπολόνια. Snapshot powered by AI

Να εξιχνιάσουν την κλοπή πινάκων που σημειώθηκε σε μουσείο κοντά στην πόλη Πάρμα προσπαθούν οι ιταλικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η κλοπή σημειώθηκε στις 22 Μαρτίου όταν τέσσερις μασκοφόροι ληστές εισέβαλαν στη βίλα του Ιδρύματος Magnani Rocca, και έφυγαν αφού πρώτα άρπαξαν τρεις πίνακες αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτοί είναι οι πίνακες που εκλάπησαν

Σύμφωνα με τις Αρχές οι ληστές έφυγαν με τους πίνακες «Τα Ψάρια» του Πιερ-Ωγκύστ Ρενουάρ, «Νεκρή Φύση με Κεράσια» του Πολ Σεζάν και «Οδαλίσκη στη Βεράντα» του Ανρί Ματίς.

Η συμμορία των τεσσάρων μασκοφόρων μπήκε στη βίλα του Ιδρύματος Magnani Rocca μέσα σε τρία λεπτά, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, και η δράση της διακόπηκε μόνο από το σύστημα συναγερμού του μουσείου, το οποίο τους εμπόδισε να κλέψουν περισσότερα.

«Les Poissons» by Pierre-Auguste Renoir Fondazione Magnani-Rocca

Still Life with Cherries by Paul Cézanne Magnani Rocca Foundation

Odalisque on the Terrace by Henri Matisse Masterworks Fine Art Gallery

Σημειώνεται ότι ο οργανισμός είναι ο τελευταίος που έπεσε θύμα ληστείας, μετά την ληστεία ανεκτίμητων κοσμημάτων από το Λούβρο στο Παρίσι τον περασμένο Οκτώβριο.

Οι κλέφτες που εμπλέκονται στη ληστεία εισέβαλαν με τη βία από την κεντρική είσοδο της Villa dei Capolavori, που βρίσκεται στην ύπαιθρο της Πάρμας, και έκλεψαν τους πίνακες από την «Γαλλική Αίθουσα» στον πρώτο όροφο του κτιρίου, σύμφωνα με αναφορές ιταλικών μέσων ενημέρωσης.

Το ίδρυμα ανέφερε ότι η συμμορία φαινόταν «δομημένη και οργανωμένη» και ότι, αν δεν είχαν ενεργοποιηθεί οι συναγερμοί της ιδιωτικής συλλογής και δεν είχε κληθεί η αστυνομία, φαίνεται ότι είχε την πρόθεση να κλέψει περισσότερα αντικείμενα.

Οι εγκληματίες διέφυγαν σκαρφαλώνοντας πάνω από έναν φράχτη.

Στα 9 εκατ. ευρώ εκτιμάται η αξία των κλεμμένων πινάκων

Υπολογίζεται ότι η συνολική αξία των κλεμμένων πινάκων ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ, με το έργο «Les Poissons» να αξίζει από μόνο του 6 εκατ. ευρώ – γεγονός που το καθιστά μία από τις σημαντικότερες κλοπές έργων τέχνης στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια.

Ο Ρενουάρ ήταν ένας από τους κορυφαίους ζωγράφους του ιμπρεσιονιστικού κινήματος και ολοκλήρωσε το λάδι σε καμβά «Les Poissons» γύρω στο 1917.

Το έργο του Σεζάν, που ολοκληρώθηκε γύρω στο 1890, είναι μία από τις πολλές νεκρές φύσεις με θέμα τα κεράσια που δημιούργησε ο μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος - αν και αυτό είναι σπάνιο, καθώς χρησιμοποιεί ακουαρέλα, την οποία υιοθέτησε μόνο κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του, σύμφωνα με το ίδρυμα.

Το «Odalisque on the Terrace», που ζωγράφισε ο Ματίς το 1922, απεικονίζει δύο φιγούρες – η μία ξαπλωμένη στον ήλιο, ενώ η άλλη κρατά ένα βιολί.

Η κλοπή διερευνάται από τους Ιταλούς Καραμπινιέρους και τη Μονάδα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Μπολόνια.

Με πληροφορίες από BBC