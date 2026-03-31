ΒΒC: Καταγγελίες για «λάθος» δότες σπέρματος σε οικογένειες από κλινικές στα Κατεχόμενα

Snapshot Μεγάλη έρευνα του BBC αποκάλυψε περιπτώσεις οικογενειών που χρησιμοποίησαν λάθος δότες σπέρματος σε κλινικές εξωσωματικής στα Κατεχόμενα.

Τα Κατεχόμενα δεν υπόκεινται στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή για τις κλινικές εξωσωματικής.

Βρέθηκαν τουλάχιστον επτά περιπτώσεις με λάθος δότες και δύο οικογένειες κατήγγειλαν χρήση μη αντιστοιχούντων δότριων ωαρίων. Snapshot powered by AI

Σοβαρές καταγγελίες για ιατρική αμέλεια ή ακόμη και εξαπάτηση έρχονται στο «φως» μέσα από έρευνα του BBC, η οποία αποκαλύπτει περιπτώσεις οικογενειών που υπεβλήθησαν σε θεραπείες IVF στα Κατεχόμενα και ανακάλυψαν, μέσω τεστ DNA, ότι χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί δότες από αυτούς που είχαν επιλέξει.

Το ψευδοκράτος αποτελεί δημοφιλή προορισμό για χιλιάδες Βρετανούς λόγω του χαμηλού κόστους και των διαδικασιών που είναι παράνομες στο Ηνωμένο Βασίλειο (όπως η επιλογή φύλου). Ωστόσο, η περιοχή δεν δεσμεύεται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα στερείται ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής για τον έλεγχο των κλινικών και βασίζεται στην «καλή συνείδηση» των ιδιοκτητών, σύμφωνα με τοπικούς νομικούς.

Η Δρ. Φίρντεβς, η οποία πλέον διατηρεί τη δική της κλινική (Miracle IVF Centre), αρνείται τις κατηγορίες. Υποστήριξε ότι δεν ήταν υπεύθυνη για τις παραγγελίες σπέρματος την επίμαχη περίοδο, ενώ, αμφισβήτησε την εγκυρότητα των τεστ DNA του εμπορίου. Παράλληλα, η τράπεζα σπέρματος Cryos ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοιο λάθος στα 45 χρόνια λειτουργίας της.

«Φυσικά, είναι ο μεγαλύτερος φόβος κάθε μονάδας εξωσωματικής, να μπερδέψει γενετικό υλικό», τονίζει ο Δρ. Ιπποκράτης Σαρρής της Βρετανικής Εταιρείας Γονιμότητας, χαρακτηρίζοντας τα ευρήματα ως «τρομακτικά».

Η έρευνα εντόπισε συνολικά επτά περιπτώσεις παιδιών με αυτά τα ζητήματα. Άλλες δύο οικογένειες που επισκέφθηκαν το Miracle IVF Centre πρόσφατα, κατήγγειλαν ότι οι δότριες ωαρίων που χρησιμοποιήθηκαν, δεν αντιστοιχούσαν στα προφίλ που είχαν επιλέξει, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από γενετικούς ελέγχους.

Η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρά ηθικά και νομικά ζητήματα, με ειδικούς να προειδοποιούν για τις επιπτώσεις στην ψυχολογία των παιδιών και των οικογενειών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ταυτότητα και την εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας.

Παρά τις αποκαλύψεις, οι οικογένειες τονίζουν ότι η αγάπη για τα παιδιά τους παραμένει αδιαπραγμάτευτη, υπογραμμίζοντας ότι «οικογένεια δεν είναι μόνο το αίμα».