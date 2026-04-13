Ουγγαρία: «Ρώσοι σπίτια σας» λέει ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Τουσκ
«Ουγγαρία, Πολωνία, Ευρώπη ξανά ενωμένες! Ένδοξη νίκη, αγαπητοί φίλοι!» ανέφερε ο Τουσκ μέσω X
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ πανηγύρισε τα μεσάνυχτα την «ένδοξη» νίκη του Πέτερ Μάγκιαρ -πολιτικού της δεξιάς προσκείμενου στην ΕΕ- στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία επί του εθνικιστή λαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν, επικρίνοντας με αιχμηρό τρόπο τη στενή σχέση που είχε καλλιεργήσει ο απερχόμενος πρωθυπουργός με τη Μόσχα.
«Ουγγαρία, Πολωνία, Ευρώπη ξανά ενωμένες! Ένδοξη νίκη, αγαπητοί φίλοι!» ανέφερε ο κ. Τουσκ μέσω X, προσθέτοντας στα ουγγρικά: «Ruszkik haza!» («Ρώσοι σπίτια σας!»).
Σχόλια
Trending
