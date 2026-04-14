«Νόμιζα ότι ήμουν εγώ ως γιατρός»: 10 από τις καλύτερες πολιτικές δικαιολογίες όλων των εποχών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε τη Δευτέρα να αναδιπλωθεί, μετά τις αντιδράσεις ακόμη και από ευαγγελικούς χριστιανούς συμμάχους του, όταν ανάρτησε εικόνα που τον απεικόνιζε ως τον Ιησού Χριστό να θεραπεύει έναν ασθενή.

Με το χαρακτηριστικό του ύφος, δεν απολογήθηκε, αλλά δήλωσε στα μέσα: «Νόμιζα ότι ήμουν εγώ ως γιατρός».

Η εξήγησή του προκάλεσε σκωπτικά σχόλεια στο διαδίκτυο, και αποτέλεσε αφορμή για το Politico να παραθέσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές δικαιολογίες.

«Δεν ιδρώνω»

Το 2019, ο τότε πρίγκιπας Andrew παραχώρησε συνέντευξη στο BBC για κατηγορίες ότι είχε σεξουαλική σχέση με τη Virginia Giuffre.

Η ίδια υποστήριξε ότι εκείνος ίδρωνε έντονα σε μια συνάντησή τους. Ο Άντριου το αρνήθηκε, λέγοντας μάλιστα ότι δεν μπορούσε να ιδρώσει λόγω ιατρικής κατάστασης από υπερβολική δόση αδρεναλίνης στον πόλεμο των Φώκλαντ.

«Υπάρχει ένα μικρό θέμα με την εφίδρωση… δεν ιδρώνω, ή τουλάχιστον δεν ίδρωνα τότε», είπε.

«Νόμιζα ότι ήταν επαγγελματική συνάντηση»

Τον Μάιο του 2020, εν μέσω lockdown στη Βρετανία, αποκαλύφθηκε ότι κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ τους και ο τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις (“Partygate”).

Η υπεράσπισή του: «Πίστευα σιωπηρά ότι επρόκειτο για επαγγελματική εκδήλωση».

Ο σύμβουλός του Ντόμινικ Κάμινγκς, επικεφαλής σύμβουλος του Τζόνσον εκείνη την εποχή, προκάλεσε επίσης οργή το 2020, αφού ταξίδεψε περισσότερα από 400 χιλιόμετρα από το Λονδίνο στο Ντάραμ.

Προκάλεσε επίσης σάλο όταν είπε ότι οδήγησε μέχρι το Μπάρναρντ Κασλ για να… ελέγξει την όρασή του.

«Παρατηρούσα ασβούς»

Ο Ουαλός Ρον Ντέιβις, μέλος του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πολιτική σκηνή αφότου η εφημερίδα Sun ανέφερε ότι εθεάθη να φεύγει από ένα γνωστό σημείο συγκέντρωσης ομοφυλόφιλων στον αυτοκινητόδρομο Μ4.

Ισχυρίστηκε ότι απλώς… παρατηρούσε ασβούς.

«Ήθελα να αποφύγω διπλωματικό επεισόδιο»

Ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι παρενέβη για την απελευθέρωση ανήλικης Μαροκινής χορεύτριας της κοιλιάς από αστυνομική κράτηση, λέγοντας ότι πίστευε πως ήταν ανιψιά του Μουμπάρακ, τότε προέδρου της Αιγύπτου.

Το 2015, το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας αθώωσε τον Μπερλουσκόνι από τις κατηγορίες για πληρωμή για σεξ με ανήλικο κορίτσι, κρίνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός πίστευε πραγματικά ότι η Ρούμπι ήταν 18 ετών κατά τη στιγμή των συναντήσεών τους.

«Εξαρτάται τι σημαίνει το “είναι”»

Το 1998, ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον δήλωσε: «Δεν είχα σεξουαλικές σχέσεις με αυτή τη γυναίκα», αναφερόμενος στη Μόνικα Λεβίνσκι.

Αργότερα πρόσθεσε τη διάσημη φράση: «Εξαρτάται τι σημαίνει η λέξη “είναι”».

«Δούλευα πολύ»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον μπέρδεψε την αγαπημένη του ομάδα και το απέδωσε σε «στιγμιαία σύγχυση» λόγω πίεσης.

«Έψαχνα για τρακτέρ»

Ο Βρετανός βουλευτής Neil Parish συνελήφθη να βλέπει πορνογραφικό υλικό στο κοινοβούλιο και υποστήριξε ότι μπήκε κατά λάθος σε σχετική ιστοσελίδα ενώ έψαχνε… αγροτικά μηχανήματα.

«Δεν χρειάζεται να έχεις τραπεζικό λογαριασμό»

Ο Ιρλανδός πρώην πρωθυπουργός Bertie Ahern δικαιολόγησε ύποπτες καταθέσεις λέγοντας ότι απλώς εξαργύρωνε επιταγές, καθώς δεν είχε λογαριασμό.

«Έβαζα το πουκάμισό μου»

Ο Ρούντι Τζουλιάνι ισχυρίστηκε ότι απλώς τακτοποιούσε το πουκάμισό του σε αμφιλεγόμενη σκηνή της ταινίας Borat Subsequent Moviefilm.

«Ήταν για τα εγγόνια μου»

Ο Βέλγος πολιτικός Didier Reynders, ερευνώμενος για ξέπλυμα χρήματος μέσω λαχείων, φέρεται να είπε ότι τα αγόραζε… για τα εγγόνια του.