KLM: Ακύρωσε 160 πτήσεις λόγω κόστους καυσίμων - Το ζήτημα με τα αποθέματα κηροζίνης

Η KLM ανακοίνωσε την ακύρωση δεκάδων πτήσεων σε μερικές από τις πιο πολυσύχναστες διαδρομές της, καθώς το κόστος των καυσίμων εκτοξεύεται λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Παρόλο που η εταιρεία ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ακόμη άμεση έλλειψη κηροζίνης, η ένωση αεροπορικών εταιρειών BARIN είχε προειδοποιήσει ότι η σπανιότητα καυσίμων θα γίνει πραγματικότητα αν συνεχιστεί η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Συνολικά 160 πτήσεις θα αφαιρεθούν από το πρόγραμμα, μοιρασμένες εξίσου σε αναχωρήσεις και αφίξεις στο αεροδρόμιο Schiphol, γεγονός που αντιστοιχεί στο 1% του ευρωπαϊκού προγράμματος της KLM.

Ζήτημα με τα αποθέματα κηροζίνης

Αν και ο Ολλανδός υπουργός Υποδομών, Vincent Karremans, διαβεβαίωσε το Κοινοβούλιο πως υπάρχουν αποθέματα κηροζίνης για τουλάχιστον πέντε μήνες, η ένωση αεροδρομίων ACI Europe εξέφρασε αντίθετη άποψη, προειδοποιώντας για ελλείψεις ήδη από τα τέλη Απριλίου. Ο Marnix Fruitema, πρόεδρος της BARIN, είχε προβλέψει ότι οι αεροπορικές θα αναγκαστούν να κόψουν δρομολόγια για εξοικονόμηση καυσίμων, επηρεάζοντας κυρίως τις διηπειρωτικές πτήσεις προς τη Νοτιοανατολική Ασία. Όπως ανακοινώθηκε, είναι πιθανότερο να θυσιαστούν πτήσεις διάρκειας 11 έως 13 ωρών για να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των ευρωπαϊκών δικτύων, παρά το γεγονός ότι πλοία από χώρες όπως η Κίνα και η Ταϊλάνδη έχουν πλέον αποκτήσει πρόσβαση στα Στενά.

