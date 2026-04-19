Στην Κίνα τίμησαν την ελληνική γλώσσα με μεγάλη εκδήλωση

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 18 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Southwest στην Κίνα εκδήλωση για την ελληνική γλώσσα, αφιερωμένη στην πρώτη επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.
  • Ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κίνα τόνισε τη μακραίωνη σημασία της ελληνικής γλώσσας ως παγκόσμιου πολιτισμικού αγαθού και τη διαχρονική της επιρροή στη Δύση.
  • Στην εκδήλωση συμμετείχαν Έλληνες και Κινέζοι ακαδημαϊκοί, συγγραφείς και φοιτητές, ενώ απονεμήθηκαν έπαινοι σε εννέα κινεζικά πανεπιστήμια για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας.
  • Η εκδήλωση περιλάμβανε απαγγελίες ελληνικής ποίησης, καλλιτεχνικά δρώμενα και παρουσίαση μαθητών κινεζικού λυκείου στα ελληνικά.
  • Τη διοργάνωση ανέλαβαν η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κίνα και το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού.
Snapshot powered by AI

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Απριλίου εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Southwest στην πόλη Chongqing της νοτιοδυτικής Κίνας, στο κατάμεστο Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού.

«Οι γλώσσες ως φορείς του παγκόσμιου πολιτισμού: Η Ελληνική Γλώσσα ως γέφυρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών» ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης, η οποία ήταν αφιερωμένη στην πρώτη επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν Έλληνες πανεπιστημιακοί και συγγραφείς, Κινέζοι ειδικοί στις ελληνικές σπουδές, εκπρόσωποι πανεπιστημιακών τμημάτων από όλη την Κίνα, φοιτητές, αλλά και πλήθος κόσμου που έδειξε έντονο ενδιαφέρον.

Κατά την έναρξη, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κίνα, Δρ. Ευγένιος Καλπύρης, αναφέρθηκε στη μακραίωνη πορεία της ελληνικής γλώσσας, επισημαίνοντας «τη σημασία της ελληνικής γλώσσας ως παγκόσμιου δημόσιου αγαθού και τον αναμφισβήτητο δυναμισμό του ελληνικού γλωσσικού φαινομένου».

«Όταν, πριν από 3000 έτη, αναπτύχθηκε το ελληνικό Αλφάβητο, διατηρήθηκε μία βαθιά εσωτερική σχέση λέξης και εικόνας με την προηγηθείσα ελληνική ιδεογραφική γραφή. Δεν δύναμαι να εξεύρω άλλη διεθνή γλώσσα που επικράτησε για σχεδόν 2000 έτη και συνεχίζει και σήμερα μέσω της επιρροής της στις δυτικές γλώσσες και στις ιδέες που μεταλαμπαδεύει σε κάθε γωνιά του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρέσβης και κατέληξε:

«Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι η Ελληνική είναι βαθιά χαραγμένη στο DNA της σκέψης της Δύσης. Ως τέτοια, αποτελεί ένα υπέροχο όχημα για την κατανόηση της Δύσης, της κουλτούρας και του κώδικα σκέψης της».

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης σημαντικοί εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας από την Ελλάδα και την Κίνα, μεταξύ των οποίων η πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη, ο καθηγητής Βασίλειος Βερτουδάκης και ο συγγραφέας Δημήτρης Σωτάκης, καθώς και Κινέζοι πανεπιστημιακοί.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η απονομή επαίνων από τον Έλληνα πρέσβη σε εννέα κινεζικά πανεπιστήμια για τη συμβολή τους στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και παιδείας, καθώς πολλά από αυτά προσφέρουν σχετικά προγράμματα σπουδών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με απαγγελίες ελληνικής ποίησης και καλλιτεχνικά δρώμενα από φοιτητές, ενώ συγκίνηση προκάλεσε και η παρουσίαση μαθητών κινεζικού λυκείου στα ελληνικά.

Τη διοργάνωση ανέλαβαν από κοινού η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κίνα και το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
