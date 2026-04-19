Τεχνητή Νοημοσύνη ή πραγματικότητα: Το Ιράν παρουσίασε video με υπόγειες πυραυλικές βάσεις

Snapshot Το Ιράν ανακοίνωσε σημαντική επιτάχυνση στην αναβάθμιση πυραυλικών συστημάτων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών παρά τις πρόσφατες επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Majid Mousavi, επιθεώρησε υπόγειες πυραυλικές βάσεις που παρουσιάστηκαν σε βίντεο.

Το βίντεο που δημοσίευσε το Ιράν εμφανίζει υπόγειες εγκαταστάσεις και εκτοξεύσεις πυραύλων, αλλά η αυθεντικότητά του δεν μπορεί να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Το Reuters επισημαίνει ότι το βίντεο πιθανόν να είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης και δεν αποκαλύπτει την ακριβή τοποθεσία των εγκαταστάσεων.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο επιδιώκει να προβάλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Ιράν εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή.

Το Ιράν ανακοινώνει σημαντική επιτάχυνση στην αναβάθμιση και ανανέωση των εκτοξευτών πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του, σε σύγκριση με την προπολεμική περίοδο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η εξέλιξη αυτή γνωστοποιήθηκε την Κυριακή μέσω δήλωσης του διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Majid Mousavi, υπογραμμίζοντας τη δυναμική ενίσχυση του ιρανικού οπλοστασίου παρά τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του.

Σύμφωνα με το ιρανικό μέσο Nournews, ο Majid Mousavi τόνισε ότι οι διαδικασίες αναβάθμισης των πυραυλικών συστημάτων και των drones επιταχύνονται, παρά τις ζημιές που προκάλεσαν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις τον Φεβρουάριο.

Το Reuters μετέδωσε την είδηση, ωστόσο επισήμανε ότι δεν κατέστη δυνατόν να επαληθεύσει το συνοδευτικό βίντεο που δημοσιεύτηκε από την ιρανική πλευρά, το οποίο μοιάζει σε μεγάλο βαθμό,(αν όχι στον μεγαλύτερο) να είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει πλάνα από υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων, εκτοξευτές και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δείχνει τον Mousavi να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις, ενώ παρουσιάζονται επίσης εκτοξεύσεις πυραύλων από το έδαφος. Η ακριβής τοποθεσία των εγκαταστάσεων δεν αποκαλύφθηκε.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατά ιρανικών στόχων, με κύριο στόχο την αποδυνάμωση της πυραυλικής ικανότητας της Τεχεράνης. Οι δηλώσεις του Mousavi φαίνεται να αποσκοπούν στην ανάδειξη της συνέχισης της στρατιωτικής ενίσχυσης του Ιράν, παρά τις πιέσεις και τα πλήγματα που έχει υποστεί.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο εντάσσεται στην προσπάθεια προβολής της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ιρανικών δυνάμεων, σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Παράλληλα, το Reuters επισημαίνει την αδυναμία ανεξάρτητης επαλήθευσης του οπτικοακουστικού υλικού.

???? O Irã afirma estar se rearmando mais rápido do que os EUA conseguem.



General Mousavi: os estoques de mísseis e drones estão crescendo mais rapidamente do que antes da guerra.



O cessar-fogo deu ao Irã exatamente o que ele precisava: tempo para se rearmar. pic.twitter.com/OsQLhs00G0 — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) April 19, 2026

